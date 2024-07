Dura crítica de un ex jugador de la Selección de Nigeria contra futbolistas africanos que juegan en Europa

En una reciente entrevista en el programa The Obi One, John Obi Mikel, ex mediocampista de la Selección de Nigeria, criticó duramente la forma de proceder que tienen los jugadores de origen africano que deciden jugar para selecciones europeas. Según el ex jugador, tratan a las selecciones africanas como segunda opción. La entrevista ha generado enorme repercusión en el mundo del fútbol y las redes sociales.

El video se ha vuelto viral en medio de la polémica por los cantos de Enzo Fernández y varios jugadores de la Selección Argentina hacia la selección francesa de fútbol. El debate llegó a escala global y ha involucrado no solo a organismos internacionales relacionados con el deporte, sino a altos mandatarios mundiales y nacionales, como es el caso de Victoria Villarruel.

En palabras de Mikel, los jugadores “quieren jugar para Inglaterra, Francia, lo que sea, y luego esperan. Siguen esperando y cuando llegan a los 25 o 26 años y no son convocados, entonces llaman a Nigeria. No deberíamos ser tratados como una segunda opción.

No somos segunda opción. Tenemos reuniones con ellos, son sus padres, y les decimos: ‘escúchame, tú eres de Nigeria, tu papá es nigeriano, tu mamá es nigeriana, ¿por qué no representarías a Nigeria?’ Deberías estar orgulloso de tus raíces africanas, deberías estar orgulloso de representar a tu país africano.

Tenés que tomar una decisión y mantenerte, si decidís jugar para Inglaterra, sentate y esperá, pero no esperes a que haya pasado tu mejor momento para jugar con Nigeria. No, andate a la mierda, amigo”.

Por lo pronto, la situación de Enzo Fernández continúa sin solucionarse. Luego de que varios compañeros del Chelsea dejaran de seguirlo en las redes sociales, los rumores sobre su futuro han crecido. Desde una posible salida del club, penas económicas y hasta deportivas.

El capitán del equipo londinense, Reece James, se pronunció al respecto de la situación: “Lo que ha dicho puede no agradarle a las personas y eso puede llegar a afectar la relación en el equipo. Pero hasta que no venga ese día y estemos con el grupo, no sabemos qué pasará'’.