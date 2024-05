El vendedor ambulante que se hizo viral tras una estafa agradeció la ayuda: “Me encantaría tener mi propia cafetería”

Carlos Quiroga, el vendedor ambulante mendocino que se volvió viral porque lo estafaron, habló con Los Andes, agradeció la ayuda de la gente tras el mal momento que vivió y confesó que le gustaría tener su propio emprendimiento.

“Me encantaría tener mi propia cafetería, donde pueda trabajar con mi familia y ser dueños de nuestro propio negocio. Ese es mi mayor sueño de ahora en adelante”, reveló entusiasmado el vendedor ambulante.

Hace unos días se hizo conocido en Tiktok por subir un video en su cuenta, que se llama @tito8679, en donde contó que lo habían estafado. En consecuencia, varios usuarios decidieron ayudarlo económicamente y el hombre emprendió hacia un nuevo rumbo.

En total recibió poco más de $30.000 gracias a las donaciones de los usuarios. Carlos decidió dejar los sándwiches de miga y ahora vende café con tortas por las mañanas en la plaza de Luján.

“Después de que se viralizó el video recibí dinero de parte de la gente, gracias a esa ayuda que me enviaron varios seguidores, compré los termos y los insumos para preparar el café” contó el comerciante.

La experiencia de trabajar en la calle

Más allá de vender otro producto, el comerciante expresó que “en la calle no siempre te va bien”. “Hay días que me quedan tortas, hay días que me queda café, hay días en donde llego y en una hora vendo todo”, explicó.

Antes de ser vendedor ambulante, Carlos era empleado de comercio, pero afirma que siempre hizo distintas “changas”. “Trabajé en lo que es construcción, limpiar veredas, barrer techos, lavar autos en la calle, trabajar en lavaderos, siempre de todo un poco”.

El hombre tiene 33 años y tiene 3 hijos con su esposa Yamila: un nene de 8 años, una nena de 4 y una bebe de 1 añito.

Además relató que siempre fue de una familia sencilla. “Somos 5 hermanos, mi papá jubilado de la policía y mi mamá toda la vida se dedicó a ser empleada doméstica y sí, siempre fuimos una familia humilde en general”.

Los que quieran colaborar con Carlos pueden encontrarlo en TikTok y su Alias es: MPN777 - Banco Galicia.