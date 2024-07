A un mes del incendio, el dueño de Zapata Goma atiende entre la incertidumbre y un depósito en ruinas

Luis Beckford, el dueño de Zapata Goma, la casa de artículos de goma para la industria y el hogar cuyo depósito se quemó por completo el pasado 12 de junio en la esquina de Vicente Zapata y Salta, de Ciudad, todavía no alcanza a evaluar el costo de las pérdidas que tuvo su negocio y aún sigue detrás de los seguros para cubrir buena parte del daño que causó el incendio.

Sin embargo, el comerciante mendocino asegura que la única salida en ese entonces fue “seguir trabajando” entre los escombros y la incertidumbre, mientras se investigaban las causas del grave siniestro que, además, desató caos vehicular en el ingreso a la Ciudad y una fuerte preocupación entre los vecinos de la zona.

“Al principio me pregunté por qué a mí y después entendí por qué no a mí. Esto le podría haber pasado a cualquiera. Así que me aferré a la fe en Dios, a mi conducta intachable con proveedores y clientes, y ahora pienso en recuperarme, como el Ave Fénix, antes de fin de año”, afirma Beckford a Los Andes.

El local incendiado de Zapata Goma.

La empresa mendocina da trabajo a 50 empleados. Con el siniestro del 12 de junio, el empresario tuvo que adelantar vacaciones adeudadas a algunos que llevan más de 10 años en la empresa. “Decidí no despedir a nadie porque vamos a salir de ésta, pero en este momento hay varios con licencia porque no hay trabajo como antes. Sólo en el depósito trabajaban cinco personas”, describe Beckford, de 65 años.

El incendio en Zapata Goma provocó un importante operativo policial, del que participaron bomberos de todos los departamentos, con apoyo hídrico de varios municipios y de Defensa Civil. El fuego comenzó cerca de las 9, cuando los empleados del lugar ya estaban trabajando, y debieron ser evacuados por el gran alcance de las llamas.

El local está ubicado en el ingreso a la Ciudad de Mendoza por lo que la Policía Vial debió intervenir en hora “pico” para desviar el tránsito varios kilómetros antes del siniestro. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún herido.

Quién ocasionó el incendio

De acuerdo a las pericias que realizaron, tanto el cuerpo de bomberos como la Policía, se confirmó que el fuego fue de “afuera hacia adentro” y que éste hizo contacto con el material combustible que había en el depósito. Quien provocó el incendio fue una pirómana, mayor de 60 años y en situación de calle. No era la primera vez que la mujer dormía refugiada en el portón de entrada de vehículos del depósito.

El incendio en el depósito de Zapata Goma fue el 12 de junio de 2024.

La mujer habría sido vista esa noche con dos encendedores, una virulana y una latita de kerosene para quemar hojas de la acequia y armar fuego. Así, las llamas arrasaron con el galpón ubicado en Vicente Zapata 432, de 10 metros frontales por 50 de largo. A las pocas horas de consumado el incendio, la mujer quedó detenida en la comisaría Tercera, de Ciudad.

Por su estado mental deteriorado fue declarada inimputable y luego derivada al hospital psiquiátrico El Sauce.

Una pérdida millonaria

De las tres unidades pertenecientes a Zapata Goma, el único que sufrió destrucción total fue el depósito adonde ingresan los vehículos para hacer cargas y descargas de mercadería. En el caso de comercio con atención al público y en el estacionamiento de la empresa no se registraron daños. “Desde el inicio fueron anexados los tres inmuebles de esa esquina, pero nunca unidos, justamente, por el peligro de incendio, ya que la goma no se consume y es altamente inflamable”, explica el dueño de Zapata Goma.

La mercadería quedó a salvo en dos depósitos que tiene esa empresa en Guaymallén, Beckford asegura que los contenedores que habían llegado al depósito de la calle Salta tenían mercadería cara y sofisticada, como las correas para lavarropas, correas amasadoras para panaderías, entre otros productos, que aún no estaban inventariados.

El local incendiado de Zapata Goma.

“La pérdida aún la estamos evaluando. Todos los días aparece algo nuevo. A ese depósito llegaban no menos de dos contenedores de mercadería por mes. El seguro se debe hacer cargo de todo, pero aún está haciendo peritajes y evaluando costos. Todavía no he visto un peso”, dice el empresario y si bien entiende que se trata de una pérdida millonaria evita sacar cuentas de lo que no cubrirá el seguro porque “sería una amargura muy grande”.

Sobre la infraestructura edilicia, el empresario aseguró que “hay que hacer todo el depósito de nuevo”, pero aclaró que no hubo riesgo de derrumbe. Por su parte, la municipalidad de la Ciudad ya dio orden de demolición, pero debido a la complejidad de los peritajes para estimar el cálculo exacto de los daños, la empresa mendocina ha pedido una prórroga. “En 90 días podríamos levantar todo de nuevo, pero falta que la municipalidad nos apruebe los planos rápido para poder avanzar”, completó.

“Trabajo acá desde los 10 años”

Los padres de Luis Beckford fundaron la empresa Zapata Goma en 1971. Él se sumó al negocio familiar con apenas 10 años porque “era muy común en esa época” y ahora continúa el legado junto a sus tres hijos. “Mi papá estaba en el mostrador, mi mamá, en la caja y el empaque y yo era el cadete. Ellos trabajaron hasta su último día acá. Y yo con 65 años no pienso jubilarme. Es el ejemplo que recibí”, dice el empresario mendocino.

De sus padres, Luis aprendió todo lo vinculado a artículos de goma para el hogar, la industria y el automotor. Asegura que al ser hijo único absorbió todo el aprendizaje que pudo de sus padres. Luego viajó y tuvo la posibilidad de innovar para seguir creciendo.

el dueño de Zapata Goma atiende entre la incertidumbre y un depósito en ruinas.

“Mi papá me apoyó en todo siempre. Yo viajaba y venía con ideas nuevas. Hice la primera importación en 1994. Vi un montón de cosas afuera, entonces lo trasladaba a la empresa familiar”, recuerda.

Actualmente los tres hijos de Luis se dedican a distintas áreas: Ventas, Sistemas y Atención corporativa. “Están todos comprometidos con la empresa. Pese a lo que nos pasó tenemos la fuerza para seguir adelante”, jura.

La empresa Zapata Goma cuenta con otro depósito en Comodoro Rivadavia, porque desde allí provee a las provincias patagónicas. También abrió una sucursal en la provincia de Neuquén por su vinculación con las petroleras, algunas de ellas, clientes desde hace décadas.

