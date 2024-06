La mujer detenida por el incendio en “Zapata Goma” es inimputable porque “tiene sus facultades mentales alteradas”

La Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los animales y delitos No Especializados determinó que la mujer en situación de calle que se encontraba en calidad de “aprehendida”, en relación al incendio que se desató ayer en el local de “Zapata Goma” de Ciudad, es inimputable.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la mujer fue evaluada por el equipo de profesionales del Cuerpo Médico Forense y los primeros resultados de ese abordaje indicaron que presenta sus facultades mentales alteradas y, por lo tanto, no puede comprender su accionar. Por este motivo, se dictaminó que la ciudadana es inimputable y no puede no puede ser sometida a juicio.

Por lo tanto, no será imputado ni tampoco pesa sobre ella una orden de detención, ya que no tiene la posibilidad de comprender sus acciones.

Por otra parte, se informó que hasta el momento no se cuenta con ninguna prueba que la tenga como posible responsable del hecho.

Desde la fiscalía se recomendó una evaluación interdisciplinaria de los profesionales en Salud Mental del hospital El Sauce. Por criterio médico, se determinó su internación en dicho nosocomio estatal.

Además, se aclaró que, debido a la gravedad del incendio, con el objetivo de resguardar la integridad de las personas y teniendo en cuenta la urgencia de mitigar las llamas, los equipos de bomberos que tomaron intervención en el sitio recomendaron la restricción total del ingreso al local de calle Salta al 745 de Ciudad.

Por este motivo y en virtud de cumplir con esa medida, recién hoy se ha hecho posible el ingreso a los gabinetes donde se ubicaban las cámaras de seguridad.

La causa era investigada por el fiscal Martín Lucero de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, delitos contra los animales y delitos No Especializados.

Según un informe del Ministerio de Seguridad y Justicia se había sostenido que “testigos antes de que se produjera el incendio observaron una femenino prendiendo fuego en la puerta del depósito”.

Luego personal policial aprehendió a “S.B.O, una mujer de nacionalidad argentina, de 65 años de edad, en situación de calle, que había sido señalada por los testigos”, según comunicó ese ministerio.

Al requisarla, se le secuestraron dos encendedores, una lata con olor a combustible, una cartera con cosméticos y virulana, un elemento altamente inflamable. Posteriormente, fue llevada a la comisaría Tercera en calidad de “demorada” y puesta a disposición del fiscal Lucero.

Las sospechas sobre la mujer surgieron desde antes de que se conociera públicamente su aprehensión. Ayer, en declaraciones a la prensa, cuando el incendio estaba en su plenitud, el dueño de local, Luis Enrique Beckford dijo: “Los empleados salieron de inmediato. Hay material de gomas, maquinarias. Es un solo local de venta y atrás el deposito. Según mi gente fue un corto circuito, pero estamos viendo porque hay gente que duerme cerca del portón”.