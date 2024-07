Leandro Paredes con nuevo vino en Mendoza: la polémica con Francia, su gesto a Messi y el adiós de Di María

El futbolista Leandro Paredes, reciente bicampeón de la Copa América, arribó a Mendoza este jueves para presentar su segundo vino, el malbec “Mi Victoria LP32″, y aprovechó la ocasión para sentar su postura acerca de la polémica con Francia por los cánticos de Enzo Fernández tachados como “racistas” y “xenofóbicos”. Además, la emoción por la despedida de Ángel Di María y la lesión de Lionel Messi.

Apenas cuatro días después de la noche de gloria en Miami, el volante de la Selección Argentina aterrizó junto a su esposa Camila Galante y familiares, y se dirigió a la bodega Barberis, en Guaymallén, su socio para el lanzamiento del vino, donde lo esperaba Adrián Barberis y un buen almuerzo mendocino.

Mi Victoria LP32, sucesor de Mi Victoria de 2022, es un vino elaborado por el enólogo y winemaker, Rolando Lazzarotti, producto de parcelas específicas del varietal Malbec en diferentes zonas: Ugarteche (Luján de Cuyo) y Vista Flores (Tunuyán). La cosecha se concreto en abril de 2020.

Leandro Paredes en Mendoza: nuevo vino y el balance después de la Copa América (Gentileza)

“A la vista, el vino que lleva la firma de Paredes se presenta de intenso color rojo violáceo y centro negro. En nariz destacan frutos rojos y negros de zarzas, ciruelas negras, moras, canela y clavo de olor. En boca es elegante, de entrada amplia, con agradables sensaciones táctiles, taninos cincelados, dulces y rugosos que impactan en un retrogusto complejo, de frutos rojos y negros, mixturados con chocolate, moka y frutos secos”, indicaron desde Barberis.

Nuevamente, el segundo vino de Paredes se inspira en su hija y en los triunfos deportivos. En una conferencia de prensa en el hotel Hilton, el crack de la Roma destacó su interés en crecimiento por el mundo vitivinícola.

Leandro Paredes en Mendoza: nuevo vino y el balance después de la Copa América (Gentileza)

“Lo arranqué como un hobby, ahora la verdad que me interesa un poco más, trato de tener más información, vine acá también para ver cómo se hace todo, cómo va desde el inicio del vino hasta que llega la botella, así que era algo que me interesaba y hoy lo pude hacer”, confesó el jugador, quien tiene a su hermana viviendo en Mendoza.

“El proyecto es súper familiar. Ojalá que podamos ir creciendo. Creo que el segundo vino también va por ese lado”, declaró Paredes sonriente, con estilo y muy agradecido.

Qué dijo Paredes del escándalo “racista” con Francia

Más allá de mostrar su nuevo vino elaborado en Mendoza, Paredes tuvo que hablar de la molestia que existe en Francia por los cánticos del video de Enzo Fernández, que lo llevaron a pedir disculpas ante las quejas de sus compañeros del Chelsea. Además, el tema escaló a la política, con el presidente Javier Milei expulsando al subsecretario de Deportes, Julio Garro, tras exigirles disculpas a Messi y a “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

“Creo que se armó este escándalo de la nada, porque nosotros tenemos una forma de vivir el fútbol muy diferente a los demás, obviamente sin querer faltarle el respeto a nadie, sin querer ni tener el mínimo pensamiento así. No somos un país racista. Tenemos un grupo de jugadores increíbles con mucho respeto hacia todos”, consideró Paredes en la rueda de prensa de anoche.

Leandro Paredes en Mendoza: nuevo vino y el balance después de la Copa América (Gentileza)

“Como dijo Enzo en su Instagram, pidió disculpas y creo que tiene que quedar ahí”, añadió.

Respecto a las críticas a la Selección por parte de otros países, Paredes le restó importancia “porque siempre se le busca la maldad”.

“Yo trato de mirar a mi selección, a mis compañeros, a nuestro país, como dije, tratamos de nosotros de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir consiguiendo cosas importantes. Después lo que pase afuera, tratamos de no dar mucha bola, porque siempre se le busca la maldad”, expresó.

“Siempre que nos tocaba ganar, siempre buscaban el ‘pero’, pero nosotros estamos contentos, estamos disfrutando y ojalá sigamos consiguiendo cosas importantes”, cerró el debate.

Paredes, entre la emoción por Messi y el adiós a Di María

El ex Boca Juniors fue crucial en la final de la Copa América. Entró a los cinco minutos del primer tiempo extra y se hizo notar al instante, dejando momentos inolvidables. Por supuesto, el del gol consagratorio: en el segundo tiempo extra, Paredes quitó a Colombia la pelota en la mitad de la cancha y habilitó a Gio Lo Celso, quien le asistió a Lautaro Martínez para el 1 a 0 tan celebrado.

Sin embargo, en paralelo, el plantel de la Scaloneta saldó otra “deuda”: la salida temprana de Lionel Messi por su lesión ligamentaria en el tobillo derecho. Justamente, Paredes estuvo en el banco al lado del capitán, cuando rompió en llanto.

Copa América 2024.

“Le dijimos que esté tranquilo, que no llore, que trate de no llorar. Era muy difícil, trataba de no mirarlo porque era una situación muy difícil, pero lo importante es que pudimos lograr el objetivo también”, recordó.

“Creo que lo sentimos todos, los que estábamos en la cancha, los que estaban en la tribuna, la gente en sus casas, creo que cada vez que nos enfocaban... Trataban de hacer fuerza para que todo saliera de la mejor manera, obviamente por él, que era nuestro capitán, es el referente nuestro, y que esté así, que esté de esa manera, no era nada lindo, entonces queríamos darle una alegría”, agregó, sumándose a lo que dijo Rodrigo de Paul en “Olga” sobre el momento de impulso (”Es por él”) para apoyar a Messi.

Leandro Paredes en Mendoza: nuevo vino y el balance después de la Copa América (Gentileza)

Sobre la despedida de Ángel Di María, Paredes rescató que “ha dejado un legado increíble” en su paso por la Selección Argentina.

“Estuvimos 45 días todos juntos disfrutando de cada momento, de cada día, sabiendo que es la última Copa América de Ángel, que fue para nosotros alguien muy importante, no sólo dentro sino fuera del campo también. Fue un espejo, una persona muy importante a la cual seguir, a la cual tener de referencia, nos ha dado muchísimo, ha dejado un legado increíble”, afirmó.

