Tras la lesión, Messi reapareció públicamente con una bota ortopédica en su pierna derecha

Tras los festejos por la obtención de la Copa América, Lionel Messi reapareció públicamente en las gradas del estadio del Inter Miami, para presenciar la victoria de su club por 3 a 1 frente a Toronto por la fecha 26 de la Major League Soccer (MLS) y se lo vio con una bota ortopédica en el pie derecho.

El motivo se debe a la lesión que sufrió en el partido ante Colombia en la final del certamen continental. En esta ocasión, el conjunto de Florida se impuso con tantos del paraguayo Diego Gómez Amarilla, a los 43 minutos del primer tiempo, y un doblete del argentino Federico Redondo, a los 8 y 14 del complemento, mientras que Derrick Etienne, a los 34 del segundo período, descontó para la visita.

Gracias a esta victoria, el Inter se subió a la cima de la Conferencia Este, luego de que Cincinnati perdiera como local 1 a 0 frente a Chicago Fire.

La bota en el tobillo derecho que lució Lionel Messi para ver a su equipo, el Inter Miami, en la MLS. (Foto publicada en X)

Cuál es el parte de Lionel Messi y cuándo volverá a jugar

Finalizada la final de la Copa América, se supo que Lionel Messi finalmente estará un tiempo inactivo debido a la magnitud de su lesión. Eso sí, hay que decir que el capitán argentino no sufrió una lesión ósea en el tobillo, por lo que no tendrá que pasar por el quirófano. Los tiempos de recuperación seguramente sean extensos, aunque por el momento no se sabe cuanto tardarán.

Recordemos que en la agenda de Messi podemos vislumbrar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 en septiembre y encuentro con el Inter Miami por la Major League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Sobre el astro, el club estadounidense publicó el parte de su lesión en los últimos días: “Inter Miami CF ha proporcionado una actualización de lesiones presentada por Baptist Health para el capitán Lionel Messi. Tras la evaluación médica, se ha determinado que Messi sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho. La disponibilidad del capitán se determinará en función de las evaluaciones periódicas y de la evolución de su recuperación”.

Lionel Messi se lesionó el tobillo derecho en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Por lo tanto, para vislumbrar un regreso hay que tener varios factores en cuenta en una lesión como esta, como lo es el grado del esguince, cuya duración en la recuperación puede variar, dependiendo de cada cuerpo y de que tan comprometido estén los ligamentos de su tobillo.