Grave incendio en un conocido comercio del Centro de Mendoza: evacuados y preocupación en Vicente Zapata y Salta

Grave incendio en el ingreso a la Ciudad de Mendoza genera preocupación y caos vehicular por corte de calles aledañas.

Las llamas y una gran columna de humo son las protagonistas del atípico paisaje de hoy en la entrada al centro.

Según las primeras informaciones, el siniestro se desató en el depósito del comercio “Zapata Goma”, ubicado en Vicente Zapata, casi Salta.

Los efectivos han cortado calles aledañas al siniestro, para el mejor trabajo de Bomberos y el resguardo de civiles, ya que, más allá del material tóxico en el depósito (en su mayoría goma), al lado hay una pinturería y se centran en que las llamas no lleguen a ese local.

La columna de humo se ve desde toda la Ciudad.

El fuego ha ganado gran parte de ese edificio. Evacuaron a trabajadores de comercios aledaños y a vecinos.

Trabajan seis dotaciones de bomberos de Cuartel Central, Ciudad y Godoy Cruz.

El propietario de Zapata Gomas explicó a los periodistas que llegaron al lugar que el fuego había comenzado a las 9, cuando los empleados estaban ya trabajando en el local, mientras él estaba en el gimnasio

“Los empleados salieron de inmediato. Hay material de gomas, maquinarias. Es un solo local de venta y atrás el deposito. Según mi gente fue un corto circuito, pero estamos viendo hasta que no haya una pericia no vamos a saber. Las perdidas son totales, 100%”, explicó el dueño del local afectado.

“Al lado está la pinturería que es una bomba de tiempo porque hay tinner y materiales inflamables”, agregó.

La primera información oficial indicaba que el incendio había comenzado cerca de las 9 en el local comercial de Zapata Gomas, en calle José Vicente Zapata 432, casi esquina Salta.

En el lugar fue desplazado personal de bomberos del Cuartel Central, bomberos voluntarios de Godoy Cruz, bomberos voluntarios de Guaymallén, personal de Defensa Civil de la Provincia y de Ciudad, con apoyo hídrico del municipio de Ciudad.

Se realizan las comunicaciones con Edemsa que desplazó una cuadrilla al lugar del incendio a fin de realizar los cortes de energía correspondiente para facilitar el trabajo del personal. También se desplazó bomberos voluntarios de Luján con personal para el manejo de sustancias peligrosas.

Cerca de las 10, el fuego se reavivó y la gran columna de humo qeu iba hacia el norte, viró levemente a sur, segun pudieron comprobar los cientos de curiosos que estaban en la zona sacando fotos y haciendo videos.

Un comisario que trabajaba en el lugar explicó que se había realizado “un anillo de seguridad de 4 manzanas. Por seguridad todos los locales cercanos fueron evacuados y se ha cortado luz y gas en la manzana. Recomendaamos no llegar al nudo vial”.

Cerca de las 10.15, Daniel Burrieza, Director de Defensa Civil de Mendoza, explicó que “el fuego no está controlado, ya no tiene la intensidad de hace una hora pero hay combustión, llama libre, pero no está controlado. Por eso estamos haciendo tareas de enfriamineto para que no pase a otro lugar.

El funcionario explicó que “hay mucho combustible y mucha goma en el local que está en estado de ignición. La pinturería de al lado no ha sido afectada por eso estamos haciendo tareas de enfriamiento. Queda mucho por hacer”.