Un diputado del PRO denunció que lo deportaron de Venezuela a dos días de las elecciones presidenciales

El diputado nacional del PRO, Alejandro Bongiovanni, denunció que fue deportado de Venezuela, país al que había viajado para observar las elecciones presidenciales programadas para el próximo domingo. A través de sus redes sociales, Bongiovanni informó que fue trasladado en un vuelo hacia Panamá.

“Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo”, escribió Bongiovanni desde su cuenta de X. Además, el legislador no dudó en expresar su apoyo a los venezolanos para el fin de semana: “Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela”.

El acto de represión hacia Bongiovanni provocó el respaldo inmediato de María Eugenia Vidal, informó Noticias Argentinas. La ex gobernadora bonaerense y actual diputada del PRO, condenó la medida del gobierno de Nicolás Maduro y expresó su solidaridad con Bongiovanni.

Vidal también animó a los venezolanos a utilizar las elecciones como una oportunidad para desafiar el régimen de Maduro: “Fuerza a los venezolanos que este domingo tienen la oportunidad de terminar con el régimen y recuperar la libertad”.

Las elecciones presidenciales en Venezuela, que pondrán a prueba la continuidad del chavismo en el poder desde 1999, se acercan a su fecha crucial, con los principales candidatos, Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia, finalizando sus campañas.

Otro caso similar con un periodista argentino

La deportación de Bongiovanni se suma a otro incidente reciente que involucra al periodista argentino Jorge Pizarro. Él también se encontraba en Venezuela para cubrir las elecciones, pero fue demorado en el aeropuerto de Caracas, sometido a múltiples interrogatorios, y le fue retenido el pasaporte.

“Una persona me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Estoy en la oficina de Copa esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir”, contó Jorge Pizarro, enviado especial de Radio Rivadavia.