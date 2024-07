La hija trans de Elon Musk le respondió luego de sus polémicos comentarios: ‘’Soy yo quien te repudio”

Vivian, la hija transgénero de Elon Musk, ha respondido a través de Threads a las duras declaraciones del magnate, quien afirmó que su “hijo” estaba “muerto, asesinado por el virus woke”, un término despectivo para personas de pensamientos progresistas.

Vivian Wilson, nacida en 2004 y que en 2022 cambió su nombre y comenzó a usar el apellido materno, decidió no dejar pasar estas palabras sin contestación. “Supongo que él pensaba que yo no iba a decir nada y que sencillamente lo iba a dejar sin contestación alguna. Pero no lo voy a hacer. Si vas a mentir sobre mí, de una forma tan descarada y ante millones de personas, no puedo dejarlo pasar”, dijo Vivian.

La hija de Elon Musk.

Vivian aseguró que no está preocupada y que empieza a verle el lado cómico a toda la situación. “Llamarme muerta en un pódcast mientras básicamente estás admitiendo que no tienes comprensión lectora al decir que te ‘engañaron’ para que firmaras documentos que leíste varias veces es una parodia”, escribió. “Me veo bastante bien para estar muerta”.

Vivian puntualizó que fue ella quien repudió a Musk, no al revés, y compartió una captura de un antiguo tuit del fundador de SpaceX y Tesla en el que él afirmaba que ella “nació gay y ligeramente autista”. Vivian consideró estas afirmaciones como “completamente falsas”.

“Nada de todo esto sucedió jamás. Nunca”, añadió. “Ni siquiera sé de dónde se ha sacado esto. Es un intento desesperado de ganarse ciertas simpatías cuando es obvio que está equivocado incluso en su propia mierda de historia”, continuó.

Para finalizar, Vivian afirmó que su padre está “desesperado” por conseguir “la validación y la atención” de su “ejército de degenerados e incels”. “Y sobre que no soy una mujer... Pues lo que tú digas, cari”, concluyó. “Yo estoy reconocida legalmente como mujer en el estado de California y no me preocupan las opiniones de quienes están debajo de mí”.