Video: pidió una freidora de aire por Amazon, pero al abrir el paquete se encontró con un extraño animal

Cuando uno hace una compra en línea, lo que espera es recibir el pedido sin ninguna sorpresa inesperada. Sin embargo, a una joven colombiana le sucedió algo inusual y desbloqueó una nueva inseguridad para los usuarios. Al recibir su paquete con una freidora de aire a través de Amazon, un extraño “acompañante” se encontraba dentro de la caja: un pequeño cocodrilo.

Bajo el usuario de @sofia.serrano.f, Sofía compartió su experiencia en TikTok detallando el momento en que descubrió al reptil en la entrega de su pedido. “Desbloqueando un nuevo miedo. Cuando pides por Amazon y te llega un amiguito de regalo. Ayúdenme a volver esto viral, ya que Amazon no se quiere hacer responsable”, indicó la joven en su publicación.

Al abrir el paquete de Amazon se topó con un animal / Captura de video @sofia.serrano.f

La dueña del video relató como la caja llegó y fue abierta por su empleada, quien al cortar la bolsa donde venía la freidora, descubrió al animal. “Éramos cuatro mujeres en la casa y ninguna éramos capaces de sacarlo, así que nos tocó llamar a oficios varios. Sacaron el animal, lo pusieron en un balde y después lo pasaron a una caja”, continuó.

La joven también mencionó que se preocuparon por el bienestar del cocodrilo, asegurándose de darle agua. Sin embargo, su intento de resolver el incidente con Amazon fue infructuoso.

“Hice el reclamo por Amazon y no me dieron ninguna solución, la única solución era el reembolso del dinero y la devolución de la air fryer, cosa que no nos soluciona nada porque nosotros necesitamos la máquina y nos tocaría asumir el costo del envío, ya que estamos en Colombia y el producto es de Estados Unidos”, explicó Serrano.

El video generó una gran controversia en TikTok, alcanzando las 70 mil visualizaciones y con usuarios preocupados por el estado del cocodrilo. “Por favor cuídenlo, él no tiene la culpa”, indicó un joven en la caja de comentarios. Muchos internautas preguntaron qué sucedió con el animal, mientras que otros sugirieron que sea llevado a un bosque o a un lugar donde pueda estar cómodo.