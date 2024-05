Emilia Attias y el Turco Naim se separaron: lo confirmó Yanina Latorre

Desde hace varios días que Yanina Latorre daba pistas de una polémica separación en el mundo del espectáculo. Ahora se dio a conocer que se trata de una pareja con más de 20 años juntos: el Turco Naim y Emilia Attias.

Se separaron Emilia Attias y el Turco Naim. / WEB

En vivo, durante el programa LAM, la panelista comentó cada detalle que sabe al respecto. “Como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador”, aseguró en un comienzo.

Luego agregó más: “Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”.

Seguido de esto, Latorre fue directo a la yugular y dio el nombre del protagonista de esa historia que estaba relatando frente a las cámaras. “Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó.

Qué pasó entre Emilia Attias y el Turco Naim

Seguido de esto y una vez que declaró los nombres, Yanina Latorre comenzó con los detalles del día a día de la pareja que terminó por separarse.

“Vienen mal desde hace un tiempo, pero no mal peleándose sino que uno es más joven que el otro, uno tiene cosas hormonales y al otro se le va durmiendo la ‘cosita’”, aseguró la rubia.

Luego de esto, Latorre comentó la existencia de un momento muy particular que vivió la pareja. Se trató de una fiesta donde Attias llegó sola y luego se la vio “pegada” a un hombre que no era su pareja.

Unas horas después, el Turco llegó alterado al lugar y se los vio irse juntos de la fiesta. “Todo el mundo o por lo menos varias personas nos enteramos de esto pero quedó ahí”, detalló la panelista.

Una vez que Yanina terminó con su historia, Fernando Iglesias agregó que el hombre en cuestión habría sido Nicolás Francella. Sobre esto, la panelista remató agregando: “Él la encontró finalmente con mensajes y fotos de un tipo”,