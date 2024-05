La razón por la cuál las aerolíneas recomiendan a las azafatas no poner las maletas en los compartimentos superiores

Una ex azafata, conocida por dar tip viajeros en TikTok, contó porque los aeromozos no siempre te ayudan a poner tus maletas en los compartimientos superiores.

Kat Kamalani tiene más de un millón de seguidores en la red social china y a través de sus videos ha contado algunos de los secretos de las aerolíneas y los aviones.

A la hora de viajar, uno de los momentos más engorrosos puede ser cuando toca guardar la valija o mochila en los estantes que se encuentran en la cabina del avión.

Ya sea por falta de espacio o por una mala elección del equipaje muchas veces los pasajeros necesitan la ayuda de otras personas o la tripulación.

Sin embargo, aunque suene extraño, Kamali aseguró que esto no es trabajo de los aeromozos. “Todo el mundo piensa que es trabajo de la azafata meter el equipaje en los compartimentos, pero no lo es”, dijo Kamalani.

“En realidad, nuestra aerolínea, y muchas otras aerolíneas, te dicen ‘no hagas esto’ porque puedes sufrir muchas lesiones. Y ni siquiera estás cubierto”, agregó.

Lo que explica Kamali no es una exageración ya que la Asociación de Auxiliares de Vuelo de EE UU ha aconsejado a sus miembros que no ayuden a los clientes con esta tarea, debido a que las aseguradoras no cubren las facturas médicas.