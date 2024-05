Critican a una marca de maquillaje por crear una base para personas de color que parece “pintura negra”

En los últimos años, las marcas de maquillaje han enfrentado cada vez más críticas por no ser lo suficientemente inclusivas al momento de crear bases para múltiples colores de piel. Es que, en su mayoría, las firmas fallan al momento de diversificar las tonalidades de sus productos.

Esto ocurrió con Youthforia, una empresa de cosméticos que está en el centro de la polémica por crear una base oscura para personas de color que parece “pintura facial negra”. En la red social de videos cortos, TikTok, una importante influencer de moda y belleza aseguró que el maquillaje de la marca parecía “alquitrán en una botella”.

Golloria George cuenta con 1.5 millones de seguidores en TikTok, casi 105 millones de “me gusta” entre todas sus publicaciones y un importante alcance entre la comunidad de belleza negra. Es que la joven aboga por la inclusión en la industria de la moda y realiza recomendaciones o reseñas de diferentes marcas que se preocupan por mostrar una verdadera diversidad.

Sin embargo, al probar el tono 600 de la base Date Night de Youthforia, se llevó una angustiante sorpresa. Es que el color del maquillaje cobertor era, prácticamente, pintura facial negra.

La marca compartió una muestra de cómo se vería la base en pieles reales, pero la reseña de Golloria George muestra un resultado muy diferente. Foto: Youthforia

“Cuando decimos que queremos que nos hagan sombras, no nos referimos a esto. Lo que queremos decir es que tomes los marrones que has creado, crees matices y hagas lo que tengas que hacer en el laboratorio para que sea un tono de marrón más oscuro”, expresó con indignación en el video en que compara la base de Youthforia con pintura azabache.

“Se siente como una bofetada”, manifestó la joven, y agregó que siente que “la propia industria de la belleza ha dado un paso atrás”. “Hemos visto tantos lanzamientos de cutis que nunca funcionarían para un tono de piel como el mío”, completó.

En diálogo con el medio NBC News, la influencer opinó que “esto demuestra que (a las marcas) realmente no les importa esforzarse, realmente no les importa incluir pieles más oscuras, y para ellos somos una ocurrencia tardía. Los humanos tienen matices”.

A su reseña, el cosmetólogo químico Javon Ford sumó que la fórmula de la base 600 de Youthforia contiene únicamente un pigmento: “óxido de hierro negro”. Según el experto, la mayoría de estos productos cuentan con al menos tres pigmentos para que el resultado final sea un acercamiento fidedigno a las pieles reales.

“Esta base literalmente solo tiene pigmento negro puro”, precisa Ford. “Cualquiera que haya tomado alguna vez una clase de arte le dirá que el negro es un pigmento terrible para mezclar, porque simplemente hace que las cosas se vuelvan grises y turbias”, agrega.

“Lo que creo que hizo Youthforia fue pedir a sus fabricantes que fabricaran el tono más oscuro posible. Pero todos tenemos matices diferentes”, concluyó.

En 2023, la marca ya había sido duramente criticada por no contar con una variedad diversa de bases de maquillaje. En aquella ocasión, la directora ejecutiva Fiona Co Chan expresó: “Cuando comencé Youthforia hace dos años, todo lo que quería hacer era crear un espacio seguro donde la belleza individual pudiera ser celebrado. Y desafortunadamente, con nuestro último lanzamiento, no cumplimos con esa misión”.

Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y atrajeron peor marketing para la compañía. Hasta el momento, la marca no se ha pronunciado sobre la nueva controversia.