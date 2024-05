Comparó el precio del fernet con la cuota del gimnasio y generó polémica: “$9 mil para comprar esta cagada”

Las redes sociales se han transformado en el lugar ideal para emitir opiniones, hacer juicios de valor o desatar polémicas de todo tipo. También son sitios en los que muchas personas eligen mostrar sus estilos de vida, entre ellos en la actualidad marcan tendencia quienes van al gimnasio o realizan actividades físicas de rutina.

Pues bien, una tiktoker logró reunir ambos mundos –el de las redes y el de la actividad física- y armó alboroto con un picante video que publicó en su cuenta de la red china. Bajo el usuario @serefitness_, la joven amante del ejercicio físico ingresó a un supermercado y mostró la góndola de las bebidas.

Rápidamente se fue al estante donde se encontraban las bebidas alcohólicas y se quedó junto a las botellas de fernet de la marca más conocida en el país. Sin mediar introducción, la influencer sacó su teléfono y grabó un video en modo selfie para compartir su pensamiento.

“No tenés $15 mil para pagar el gimnasio pero tenés $9 mil para comprar esta cagada”, aseguró con bronca e ironía. La protagonista señaló las botellas de fernet y mostró el precio de la misma.

Luego continuó exhibiendo la mercadería y se frenó al ver una conocida gaseosa de cola puesta junto a los envases de alcohol. “Y al lado te ponen el acompañamiento perfecto”, agregó con picardía.

Como era de esperarse, el posteo generó un vendaval de interacciones que contó con más de 25 mil likes y casi 2 mil comentarios. Dentro de las reacciones de sus seguidores, la preferencia por el fernet no tardó en llegar y los usuarios respondieron con mucho humor.

“Se nota que no entendés nada de la vida, primero críticas el Fernet, y después decís que va con Pepsi...volvete a Islandia”, detalló uno. “Por qué tomar conciencia , si podemos tomar fernet?”, agregó otro. “Tenés razón. Por eso caminé un poco más, llegue al kioscos de la Norma y me vendió a $9500 el fernet y la coca. Lo que me ahorré de gimnasio!!!!”, detalló un tercero.