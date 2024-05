Alquiló un departamento con “vista al mar”, pero cuando llegó notó que la habían estafado

Una joven tiktoker argentina recorre distintos destinos de Europa, pero esta vez le ocurrió una insólita situación cuando alquiló la habitación de un hotel en Italia. La joven compartió en TikTok un video del departamento con “vista al mar” que la dejó sin palabras.

A través de usuario @clarisamurgia, la joven manifestó su enojo por la situación: “Me siento estafada chicos”. Cuando Clarisa buscó hospedaje para sus vacaciones en Italia, encontró en un sitio web que le llamó completamente la atención, ya que la foto y la descripción aseguraba que contaba con vista directa al mar.

Pero, al llegar al lugar, se sorprendió cuando notó que la habían estafado. Cuando entró a la habitación, inmediatamente se dio cuenta de que la vista al mar no era real. Se acercó hacia el balcón y encontró un dibujo pegado en una pared de otro edificio.

“Expectativa vs realidad”, reclamó la tiktoker mientras grababa el espacio. “Nunca nadie me engañó de esta manera, jaja”, agregó.

El clip se volvió viral en la red social ya que recolectó miles de visualizaciones, más de 55 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de otros usuarios que se asombraron al igual que ella. “Al principio me lo había creído y todo”, “Hasta me sentí estafado”, “El verdadero me río para no llorar”, “No lo puedo creer”, fueron algunas de las opiniones.