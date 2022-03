Yanina Latorre reveló el nombre de la nueva pareja de Jorge Rial: “Sale con la ex de su tatuador”

Luego de los intensos rumores de separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro, fue Yanina Latorre quien utilizó sus redes sociales para dar detalles del fin del matrimonio y asegurar que el conductor se refugia en los brazos de una periodista de C5N.

La crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio”, dijo la panelista de LAM, ciclo que debutará en la pantalla de América el próximo 8 de marzo. “Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados”, agregó.

Yanina Latorre y un polémico tuit.

Luego de contextualizar la situación en la que se encuentra el periodista, Latorre lanzó el nombre de la nueva pareja del ex Intrusos: “Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo”.

Quevedo trabaja en Grupo Indalo, donde el conductor realiza Argenzuela (Radio 10) y Sobredosis de TV (C5N). Además, ella está encargada de la columna de espectáculos en Argentina en vivo, en C5N, y es panelista del programa Instalate (América).

“Jorge Rial y Quevedo se conocieron por Kampfer y además el se tatúa con el ex de ella”, confirmó la mediática en uno de sus tuits. Luego de unos minutos, Yanina lanzó más leña al fuego y compartió una foto de Rial junto Fernando Colombo, de Face Tattoo y ex de Quevedo: “Sale con la ex de su tatuador (Fer Colombo)….y le daba a Icardi, q feo, no?”, criticó la angelita.

Recordemos que en 2016, la ya fallecida Natacha Jaitt, en uno de sus polémicos tuits, aseguró que Agustina Kämpfer (pareja en ese entonces de Rial), mantenía una relación con Alejandra Quevedo: “Yo siempre avisé con fotos y todo de la Kampfer mitómana y tijereta”, tiró Jaitt. “Hola @Laquevedoshow , ya pueden seguir tijereteando tranquilas con @aguskampfer y los tipos que LES VACÍAN BILLETERAS y más.. YERBAS”, disparó en otro mensaje.