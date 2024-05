El Evangelio de hoy, 3 de mayo: “Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre”

Hoy conmemoramos la festividad de Felipe y Santiago. El Evangelio narra un significativo diálogo entre Jesús y Felipe, revelando la profunda fe y la constante búsqueda de comprensión por parte de este último hacia su Maestro.

Felipe, caracterizado por su fervorosa fe y su devoción inquebrantable, muestra su anhelo de conocer más sobre Dios al decir: “Señor, muéstranos al Padre, y nos basta”. Aunque su solicitud es sincera, Jesús le señala que aquello que busca ya ha sido revelado. La fe no se limita a la mera aceptación de dogmas o al aprendizaje de conceptos, sino que implica un continuo proceso de búsqueda y descubrimiento.

La liturgia de la Palabra, uno de los momentos centrales de la misa, a través de la lectura y la meditación ofrece la oportunidad de sumergirse en las enseñanzas y mensajes que la Palabra de Dios desea transmitir. Compartimos aquí los textos que corresponden al viernes 3 de mayo, de acuerdo al sitio web del Vaticano.

Primera lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

1 Cor 15, 1-8

Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.

Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron.

Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí.

Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces?

EVANGELIO DEL DÍA

Lectura del santo Evangelio según San Juan

Jn 14, 6-14

En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”.

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras.

Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre’'.

Es Palabra de Dios.

Seguí leyendo