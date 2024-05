Luck Ra antes de su show en Mendoza: “No me pongo tanta presión y trato de disfrutar”

Quien no haya escuchado “La morocha” estos últimos meses, puede declararse fuera de la órbita musical argentina. Es que el tema de Luck Ra sonó miles de veces en las radios, fiestas y bares, llegando a ocupar los primeros puestos de escuchas en las plataformas.

Y Facundo Almenara, el cordobés más escuchado del momento con su primer disco, “Que nos falte todo”, que incluye una batería de hits cuarteteros, comenzó una gira con dos conciertos sold out en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. Y ahora volverá a Mendoza, con El Baile del Año Tour, con el que recorrerá el país y se presentará mañana sábado 4 de mayo, en el Aconcagua Arena. Las entradas están a la venta en Entradauno.com.

El cantante y compositor cordobés junto a Abel Pintos en el Luna Park. | Instagram.

INICIO EN EL ROCK Y EL CUARTETO LO LLEVÓ A LA CIMA

Con el pelo de color y el tono inconfundible cordobés, no es casual que a Luck Ra lo familiaricen con Rodrigo. El cuarteto es el ritmo que los llevó a ambos a la cima.

Pero en su adolescencia, Facundo comenzó en la música con una banda de rock de amigos. Proyecto que se esfumó luego que sus amigos decidieron sacarlo del grupo. Después de eso, el cordobés trabajó en una zapatería y tuvo otros trabajos esporádicos, mientras seguía dedicándose a la música subiendo videos en YouTube, como el primer sencillo “No quiero más” en 2018, un trap de su autoría. Hasta el 2022, cuando lanzó la balada “Ya no vuelvas”, cuya versión con La Konga lo llevó a dar sus primeros pasos en el cuarteto, género que fue la clave para despegar.

A sus 25 años se ubicó en el primer puesto de los discos debut más escuchados a nivel global de Spotify con “Que nos falte todo” y ya conquistó el galardón de Triple Platino con más de 1,5 billones de escuchas en plataformas digitales y dominando todos los rankings.

Grabado en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, este trabajo pone de relieve todo el poder de fuego de las canciones del artista que está renovando el cuarteto. Un verdadero baile: ahí están el fernet, el agite, las rondas, la morocha, la diversión sin límites y hasta la resaca de algún amor que ya se fue pero no deja de doler.

Pero la cocina de esos hits parece ser más sencilla de lo que se cree. Después del éxito de “La morocha”, llegó “Hola, perdida” que se convirtió en el tema del verano y su último lanzamiento es “Qué sed”, junto a Ulises Bueno.

Que nos falte todo, el nuevo álbum de Luck Ra

“Generalmente para los temas suelo trabajar con mi mejor amigo, que es mi productor. Entonces agarro la guitarra y buscamos unos acordes que nos gusten. Y a partir de ahí hacemos el tema, vamos escribiendo varios, y sobre la marcha te vas dando cuenta que puede ir. Si uno lo disfruta mucho seguro que pega”, sostiene Luck Ra en una charla con Los Andes antes de su visita a Mendoza, donde hará su primer show con su banda, con los que recorrerá la galería de éxitos cuarteteros.

Este gran momento del cordobés tiene quizá una clave; en su primer disco reúne canciones que pegaron fuerte en las plataformas, y que contó con la participación de otros artistas como Abel Pintos, La Konga en el tema “Te fuiste de mi vida”, la versión de “Toco y me voy” junto a la Bersuit Vergarabat, y “Quiero creer” junto a La T y La M y Rusherking.

Luck Ra es una de las figuras de la música más queridas, que con sus canciones hace bailar a jóvenes y grandes, y lleva un mundo de historias y melodías que pegan en la fibra de la gente.

-¿Cómo tomás este presente con tanto éxito?

-Tengo una forma de trabajar siendo la mejor versión en el día a día, entonces no te tenés que preocupar por el mañana, porque hago lo mejor que puedo hoy. Y me lo tomo bastante natural porque siempre estoy con el mismo equipo, con amigos, nos conocemos mucho, entonces se siente todo bien.

-Hoy te escucha todo el mundo, ¿sentís que sos la figura del cuarteto?

-No sé si tanto como la figura del cuarteto. Lo pienso como algo personal que suene mi música. No me pongo tanta presión y trato de disfrutar lo más posible, porque es lo que importa. Pero me pone muy feliz lo que pasa, cuando salimos a cantar en festivales, donde hay un público diverso, niños, adultos y gente mayor, y me pone muy feliz que lo disfruten en familia.

Así fue el regreso de La peña de morfi a Telefe con Luck Ra (Foto: Adrián Díaz / Telefe)

-¿Sos disciplinado con la rutina?

-Trato de hacer lo mejor que puedo. Hay muchas cosas en las que no soy bueno, como en cuestiones domésticas, por ejemplo. Pero con el trabajo sí soy exigente. Soy puntual y tiene que salir todo más que bien, porque esa disciplina te lleva a que las cosas salgan bien, te vas puliendo y te sirve para el futuro.

-¿Te gustaría trabajar con algún compositor conocido y crear una canción?

-Nos juntamos una vuelta con el hijo del Paz Martínez. Fue una muy linda sesión, y yo trabajo con un amigo que me suele dar una mano. De hecho, en el disco hicimos un par de temas con él. Me pasa que a veces dejo un tema a la mitad porque me tengo que ir de gira, entonces se juntan mis amigos con los que trabajo y lo terminan. Tengo un equipo a la hora de componer un tema.

-Ahora comenzás una gira con tu nuevo show, vas a hacer un Movistar Arena, pero agotaste dos estadios Luna Park, ¿cómo lo viviste?

-Lo del Luna Park fue increíble, ya había cantado dos temas y me quería largar a llorar de la emoción. Son sensaciones muy fuertes. De hecho, cuando anunciamos el primer Luna nunca pensé en llenarlo, y al final terminamos haciendo dos. Siempre dos semanas antes ya me pongo a tono para la gira. Por ejemplo, hago más cardio, ¡y mirá que no me gusta hacer ejercicio! (ríe). Pero para hacer el show necesito estar con mucha energía. Y con mucho ensayo para lograr un buen show.

PARA AGENDAR: LUCK RA EN MENDOZA

El artista cordobés Luck Ra llega a Mendoza con El Baile del Año Tour. La cita es el sábado 4 de mayo, en el Estadio Aconcagua Arena (Parque General San Martín). Las entradas están a la venta EntradaUno, Almacén Andes Origen (Chile 894, de Ciudad) y habrá una boletería disponible en el estadio durante el evento.

El evento comienza a las 22 con la presentación de DJ Franco Cícero, luego El Vecino y a las 23.30 horas el show de Luck Ra. En el predio habrá foodtrucks y barra de bebidas.