Cuál es la fantasía sexual que Yanina Latorre tiene pendiente y expresó que quiere cumplir

La reconocida panelista Yanina Latorre abrió su corazón en una franca conversación en el programa LAM al revelar una fantasía íntima que le gustaría experimentar en la cama.

Durante una charla caliente con Marcelo Tinelli en el contexto de la presentación del Bailando 2023, la temática de los tríos sexuales surgió como tema de debate. Tinelli compartió su propia experiencia en un trío, lo que llevó a Yanina Latorre a sincerarse sobre sus propios deseos.

Ante la pregunta directa de Tinelli sobre su fantasía de trío, Yanina respondió sin titubear: “Dos tipos y yo”. Sin embargo, la revelación no se detuvo ahí. Yanina Latorre continuó con una declaración audaz y picante.

“No lo hice. Me gustaría que Diego mire”. Estas palabras dejaron claro que Latorre tiene una fantasía en la que su esposo, Diego, podría ser un espectador en una experiencia íntima de trío.

Los Latorre se casaron el 11 de agosto de 1994, cuando el exfutbolista era el 10 de Boca. (Archivo La Voz).

La panelista no dudó en expresar su apertura en lo que respecta a su vida sexual, recordando incluso algunas de sus primeras experiencias.

“Es verdad que debuté con una chica”, afirmó, destacando su actitud sin prejuicios y su disposición a explorar diversas dimensiones de su sexualidad.

Diego Latorre confesó que haría si Yanina le es infiel

En LAM, Diego Latorre finalmente compartió aspectos detrás de su relación con Yanina, con quien ha estado en pareja durante varios años.

En una conversación en vivo durante la conducción de LAM, Yanina indagó sobre su perspectiva acerca de la fidelidad en la pareja.

Diego respondió con firmeza: “¡No! A ver, quién va a confesar si alguien le pregunta. Ponele que yo le pregunte a Yanina ‘¿qué estás haciendo?’, ella me va a responder que está jugando al ajedrez”.

Yanina, luego, intervino en la charla: “Eso es verdad. Pero bueno, Diego, son 30 años. Si no apareció nada, o el tipo es un genio, o yo soy buenísima también”.

Al respecto, Yanina expresó su opinión sobre la fidelidad: “Yo no creo en la fidelidad total, pero siempre digo que, aunque Diego no me crea, yo soy fiel, no por buena sino por comodidad porque no tengo ganas de tener un quilombo más en la vida, nada más que por eso”.

Diego, en su característico tono sincero, aportó su visión: “Pero está bien. Con todo el derecho, puede tener una cosita por ahí. Una aventurilla sí le perdonaría”.

Yanina, entre risas, respondió con humor: “¡Gracias, lo anoto!”. El tema de la fidelidad siguió en el centro de la conversación, cuando Yanina reveló detalles sobre cómo descubrió la infidelidad de Diego en el pasado.

