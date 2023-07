Yanina Latorre fue dura contra Antonela Roccuzzo: “Sola no logró nada”

La reconocida panelista de televisión, Yanina Latorre, dio una entrevista candente y llena de sorpresas al canal de YouTube Terapia Picante. Durante la charla, abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo sus peleas más recordadas y su relación con su esposo, Diego Latorre.

Yanina Latorre

La entrevista tomó un giro inesperado cuando la mediática trajo a colación el caso de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Sus comentarios sobre Roccuzzo generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, provocando debates y controversia entre los seguidores y seguidoras de ambas figuras públicas.

Yanina Latorre apuntó contra Antonela Roccuzzo.

Al hablar de ella, la usó como ejemplo de su propia experiencia como pareja o esposa de un futbolista. Asimismo, el conductor del ciclo le pidió consejos y recomendaciones para cualquiera de esas jóvenes que están comenzando en ese ambiente en particular.

La rosarina estuvo en el partido junto con sus hijos

Ante la petición, Latorre dijo: “Que se aguanten los machistas que son, porque siguen siendo muy machistas. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento, porque crié a los chicos, pero sos como... Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi”.

Aunque Roccuzzo ya se destaca en el mundo de la moda e indumentaria, la entrevistada pasó por alto el esfuerzo de la rosarina y también habló sobre sus trabajos. “A ella la contratan marcas de Europa para hacer publicidad, pero solo porque está casada con Messi. Sola todavía no logró nada. Y no la estoy criticando a ella, pero siempre estás como un paso atrás del jugador”, dijo contundentemente.

Qué papel cumple la mujer en la vida del futbolista según Yanina Latorre

Para terminar, el conductor le preguntó sobre la importancia de la mujer al lado del futbolista: “¿Messi sería Messi sin Antonela?”. La respuesta de ella fue rápida y directa: “El talento de ellos es el talento de ellos, tampoco los subestimemos. Vos podés ayudarlos, acompañarlos y hacer que tengan una vida mejor (...) Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no toma alcohol...”.

Como es de costumbre, Yanina Latorre no se quedó con palabras en la punta de la lengua y terminó el tema de la entrevista con una aclaración polémica: “El tema es que es un negocio familiar, vos dejás todo porque sabés que gracias a ese laburo vivís bien toda la vida. Hoy una feminista no podría estar con un jugador de fútbol. Lo mata a los dos minutos”.

Seguí leyendo