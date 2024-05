Escracharon a Lola Latorre por “cheta” tras confesar que nunca comió pastelitos: qué dijo Yanina Latorre

Lola Latorre fue el blanco de duras críticas y de un escrache en redes luego de que en el canal de stream en el que participa le hicieron probar pastelitos por primera vez. La influencer fue atacada por “cheta” y Yanina Latorre no tardó en salir a defender a su hija con picantes declaraciones en “X”.

La hija de la panelista de LAM y de Diego Latorre es perfil bajo, pese a que tiene miles y miles de seguidores en sus redes que quieren saber de ella, sobre los looks, eventos y contenido lifestyle que muestra a diario en sus redes como Instagram y TikTok.

En el programa Rumis (La Casa streaming), donde la joven tiene participación junto a Sol Pérez, Cachete Sierra, Lizardo Ponce, entre otros, le hicieron probar pastelitos de membrillo ya que contó que nunca los había comido. Con cierta desconfianza y, ante la mirada atenta de sus compañeros y seguidores, los comió y su veredicto fue positivo.

En redes, el recorte del momento en el que Lola prueba el pastelito se viralizó y muchos la cuestionaron por no haber probado esta comida que es típica y una tradición en fechas patrias.

“¿Qué es lo que tiene en el centro? ¿Pero cómo hago?”, preguntó Lola mientras intentaba darle un mordisco al pastelito, lo que hizo estallar de risa a sus compañeros y generó una ola de comentarios en redes.

Yanina Latorre y su hija se defendieron de los ataques tras el video de los pastelitos.

La reacción de Yanina y Lola Latorre a los ataques por el video del pastelito

“Pero dónde mierd... se crio la bol... esta que no sabe lo que es un pastelito? Sos hija de los Latorrre no de la realeza inglesa pedazo de crota”, fue el duro comentario que hizo un usuario al postear el video en “X”, el que desató la furia de Yanina Larorre y también de Lola, quienes no dudaron en salir a responder.

Pero dónde mierda se crío la boluda esta que no sabe lo que es un pastelito? Sos hija de los Latorre no de la realeza inglesa pedazo de crota. pic.twitter.com/AtZEYrSJxh — Marian Herrera (@marianherrrera) May 28, 2024

“Odio los pastelitos, jamás en mi vida compré. Pedazo de inútil sin vida”, le respondió la panelista. Y no se quedó atrás cuando leyó los mensajes en los que atacaban a la joven por esta situación.

“No entiendo por qué insultan a alguien que nunca probó un pastelito. Yo jamás probé, como muchas otras cosas. Son un rejunte de resentimiento”, lanzó.

Lola Latorre pidió que no la ataquen por su clase social

al igual que su mamá, Lola salió a defenderse y lo hizo con un video en el que habló mientras se maquillaba: “Hay cosas muchísimas más importantes por las que una puede ser o no una boluda o una tonta. Estudio en una de las universidades más importantes del país, Universidad Torcuato Di Tella, y estudio Derecho”.

“Quizás eso es mucho más importante que no haber probado los pastelitos de membrillo. Por que sos cheta. Chicos, dejen de bardearme por mi clase social, supérenlo”, cerró en el video que le envió al usuario Marian Herrera.