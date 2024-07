Revelaron detalles íntimos de Marina Calabró y Rolando Barbano que molestan a los vecinos: “Dos desubicados”

En LAM revelaron que Marina Calabró se habría reencontrado con Rolando Barbano en el departamento del periodista y fue un descuido de la columnista el que los mandó al frente. Es que ella estacionó donde no debía y un vecino decidió hacer público que ambos estuvieron juntos la semana pasada, pese a que habían dejado claro públicamente que estaban separados.

Pero aparentemente que Marina estacione mal su vehículo y obstaculice la salida de un vecino de Barbano no es lo único que les molestaría a los vecinos del periodista de policiales, quienes hicieron públicas intimidades de la pareja.

“Efectivamente, Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves. Alrededor de las nueve y media, diez de la noche, se acerca un auto blanco y lo dejan estacionado en una dirección tapando un garaje. Marina dejó su auto en la puerta de un garaje en el barrio de Núñez, a la vuelta de donde vive otro famoso (Barbano)”, indicó.

“Ella dejó su auto y se fue. Una vecina llega y no puede entrar a su casa porque Calabró había tapado la cochera”, detalló y por la pantente supieron que pertenecía a la periodista.

El incómodo momento entre Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro 2024: “Asqueante y horrible”

“Este auto quedó toda la noche y uno de los vecinos, odiado, que no durmió, se puso una alarma muy temprano. En el medio de todo esto, la policía la multó a Marina Calabró con 50.000 pesos. A la mañana, uno de los vecinos se quedó esperando a Marina, pero ella no llegó, llegó Rolando Barbano, que se apersona y le dice al vecino [quien le había pegado un cartel al auto]: ‘Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto’”.

“Ella tan correcta y estaciona el auto tapando cocheras ajenas. Mamadera. Soy la vecina y se lo rompo a patadas”, lanzó a través de X Yanina Latorre sobre la actitud de Marina Calabró.

Los vecinos de Rolando Barbano, molestos por los ruidos íntimos de la pareja

Sin embargo no fue lo único que comentó Yanina Latorre en Twitter, ya que tanto ella como Pepe Ochoa, productor de LAM, expusieron mensajes que enviaron los vecinos de Rolando Barbano, reclamando por ruidos molestos que provienen del departamento del periodista.

“Soy vecina de Barbano, por favor no digas mi nombre, son dos desubicados. No entienden cómo gritan cuando tienen relaciones sexuales. Son un asco”, habría escrito una vecina del periodista a LAM.

Marina Calabró y Rolando Barbano, expuestos por sus vecinos.

“Jajaajjaajajajaajaj escupi el mate! Acuérdense que le pasó lo mismo con Martin, el ex, los vecinos la denunciaron por los gritos garchadores. Con razón no me remaba nada en los pases de la radio! #mosquitamuerta”, lanzó Yanina Latorre y de esta manera deslizó que recibía reclamos de sus propios vecinos cuando vivía con su es. “Qué ardiente es Marinita jajajajajajaja”, agregó la panelista.