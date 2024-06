Revelan toda la verdad de la “toxicidad” de Marina Calabró y Rolando Barbano: los 2 viajes de la polémica

La reciente ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Radio estuvo marcada por una polémica entre Marina Calabró y Rolando Barbano.

La columnista de espectáculos dedicó su galardón al periodista, quien a su vez agradeció a sus amigos, generando un momento incómodo que rápidamente se viralizó.

El gesto de Barbano de no corresponder públicamente a Calabró provocó abucheos de los presentes y encendió la controversia tanto dentro como fuera de la gala. La situación escaló al punto de que Barbano tuvo que bajar del escenario bajo una lluvia de críticas.

Marcela Tauro, íntima amiga de Marina Calabró, ofreció detalles sobre la relación entre los periodistas, calificándola de “tóxica”.

Durante su participación en el programa Intrusos, Tauro explicó: “Yo hablo todos los días con Marina y sé toda la situación. Todo. No es el primer desplante que él le hace a ella, visto desde mi parecer. Evidentemente ella está ciega. Ella está tóxica porque no suelta”.

Tauro profundizó en la dinámica de la pareja, sugiriendo que ambos contribuyen a la toxicidad de la relación. “La toxicidad no viene de ella solamente. Él también la fomenta. Yo trabajo en la misma radio y estoy en los pasillos. Si yo no quiero saber nada más con vos, entonces no te ‘alimento’. Si el jueves me voy a tomar algo con vos, paso la noche con vos y a los demás les digo que no, está jugando un juego”, ejemplificó la panelista.

La verdadera razón detrás de la tristeza de Calabró

Marcela Tauro también reveló la causa del malestar de Marina durante la gala: un viaje cancelado a Londres que habían planificado juntos.

“Les voy a contar por qué estaba mal. Marina no iba a ir a la entrega de los Martín Fierro y él tampoco. Tenían un viaje pactado. Ella lo invitó a él a Londres. El vuelo era para ayer. Cuando sacaron el pasaje no se dieron cuenta de que era el Martín Fierro y el Día del Padre. Él le dice que no iba porque quería ir a la entrega y quería estar acá para la fecha”.

Marcela Tauro dio detalles de la relación que mantiene Marina Calabró con Rolando Barbano.

Calabró había organizado el viaje en primera clase y en un hotel de cinco estrellas, demostrando una considerable inversión emocional y económica.

Tauro añadió: “También él le dijo que no y es el segundo viaje que pierde... Hagan la cuenta económica, además de la emocional”.

El viaje a Río de Janeiro

Tauro mencionó otro viaje planeado, esta vez a Río de Janeiro, que también quedó en suspenso. “Al margen, hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería este fin de semana largo. Lo invita por el Día del Padre y no sé qué. Obviamente, ellos tienen que pedir días porque trabajan en el mismo lugar”, señaló, insinuando que Calabró era la que sostenía económicamente la relación.

En la entrega de premios, Calabró le había dado a entender a Tauro que cuando Barbano agradeció a “la 271″, se refería a ella, pero el periodista lo negó. Esta ambigüedad en los agradecimientos públicos de Barbano añadió más tensión a la situación.

