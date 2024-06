Lo que nadie esperaba tras el incómodo momento entre Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro

La gala de los Martín Fierro de Radio se celebraron el domingo y ,sin dudas, lo más comentado de la noche fue la dedicatoria de amor de Marina Calabró a Rolando Barbano tras haber ganado el premio a “mejor columnista de espectáculos” en una categoría súper peleada. Y fue el hecho de que él no le devolviera el gesto a ganar lo que llamó la atención de todos.

La primera en ganar un premio en la fiesta que tuvo lugar en el Salón Ocre de La Rural fue la periodista y, cuando le tocó subir a agradecer la estatuilla, no dudó en hacer público el amor que siente por su compañero de trabajo en Radio Mitre, con quien tuvo un fugaz e intenso romance, con idas y vueltas.

Después de nombrar a sus compañeras de terna, a su familia y a Jorge Lanata, el cierre fue lo que nadie esperaba. “A Rolando”, dijo con un énfasis particular, mientras la cámara apuntaba a Barbano, quien estaba sentado junto a su hijo. Hacia el final, cuando parecía estar todo dicho, volvió a mencionarlo al periodista: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”.

Luego, cuando él ganó su terna y subió al escenario acompañado de su hijo, Rocco, no le dedicó ni mencionó a Marina durante su breve discurso y recibió los abucheos de los presentes cuando terminó de hablar. Incluso, varios grabaron ese momento con sus teléfonos, esperando una declaración pública de amor después de lo que hizo la columnista frente a todos en la fiesta.

Las repercusiones del tenso momento de Marina Calabró y Rolando Barbano en la gala

Las redes se inundaron de mensajes luego de todo lo que se vivió anoche, tanto en el salón de La Rural como quienes siguieron la transmisión en vivo o vieron los videos replicados en redes sociales.

En Mañanísima, el periodista Lucas Bertero sorprendió al contar que Marina le habría pedido permiso y le habría advertido que iba a dedicarle el premio frente a todos: “Para que ella diga eso, él ya sabía que lo iba a decir. Le pidió permiso”.

Frente al descreimiento de sus compañeros, ya que comentaban que la cara de Barbano en ningún momento fue la de una persona que sabía lo que iba a pasar, retrucó: “Hay un permiso que se pide porque él estaba con el hijo y compartían la mesa. Ella no se mandó sola, pidió permiso”.

“Él no hace lo mismo porque está respetando el duelo de su exesposa. Lo criticaron por no haber devuelto el mismo gesto de amor, lo que pasa es que él estaba por su hijo y por respeto a su hijo presente, a su hija que estaba en su casa y a su exmujer, no hizo más que agradecerle a Lanata. No le agradece a Marina, pero ella sabía que no le iba a decir nada”, aseguró el periodista sobre lo que se vio en la entrega de premios y generó repercusión.

Marina Calabró ratificó su dedicatoria a Barbano

Tras ganar el premio, la hija de Juan Carlos Calabró salió a tomarse las fotos correspondientes, como hacen todos los ganadores junto a su premio y dialogó con la prensa. Fue allí que un periodista de Infobae le preguntó sobre su declaración de amor pública.

La panelista no dejó en claro si aún siguen juntos, por lo que al respecto se limitó a responder: “Estamos muy bien, somos compañeros, nos adoramos y él es mi amor y por eso se lo dediqué”.