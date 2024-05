Así se ve hoy Mia, la hija de Marina Calabró que cumplió 15 años

Mia Varisoro, la única hija de Marina Calabró y de su exmarido, Martín Varisoro, cumplió 15 años y su tía Iliana Calabró le dedicó unas emotivas palabras junto con recuerdos juntas de diferentes momentos de la vida de la joven.

Pese a que la periodista es muy reservada con su vida personal, sobre todo a lo que refiere a su hija, fue su hermana quien la mostró públicamente por motivo de su cumpleaños número 15, un momento muy especial en la vida de una mujer.

“Gracias Mia por llegar con tu luz a iluminar nuestra familia. Felices primeros quince y a seguir compartiendo momentos felices!!! Te amo sobrina y ahijada Mia GRACIAS”, escribió la actriz quien también es madrina de la hija de su hermana, por lo que cumple un rol y un lugar muy especial en la vida de la adolescente.

Iliana Calabró junto a su hermana y su sobrina.

Lejos de molestarse o incomodarse por la muestra pública de afecto de su hermana hacia su hija, Marina se mostró feliz y emocionada con las fotos que Iliana eligió especialmente para homenajear a Mia.

El encuentro familiar para celebrar los 15 de Mía.

“Cuánta emoción!!! Gracias por el aguante que nos hacés en el día a día y por el amor y la alegría de nuestras charlas. No hay distancia. No hay enojos. No hay cuentas pendientes. Te adoro hermanita”, escribió Marina.

De esta manera, la panelista no solo se mostró agradecida por el posteo de su hermana mayor, sino también dejó en claro que no hay ningún problema entre ellas. Esto después de sus declaraciones públicas del último tiempo en el que se mostraron distanciadas.

Marina Calabró y su hija, Mía. (Instagram Marina Calabró)

Marina Calabró, separada de Rolando Barbano

Tras varios rumores e indicios en las redes sociales, los cuales indicaban que Marina Calabró y Rolando Barbano habían dejado de seguirse en Instagram, la periodista confirmó el final de su relación con el especialista en policiales. Con profundo dolor y claramente afectada por la ruptura, la politóloga brindó detalles de su separación.

“¿Querés contarme algo?¿Estás bien?”, comenzó preguntándole Yanina Latorre a Marina Calabró durante el pase de sus programas en El Observador 107.9. Aún con algo de duda, la periodista respondió: “¿Qué dice la tendencia? No la vi”. A lo que la conductora sentenció: “Que te separaste”.

Después de unos segundos de silencio, y luego de que Calabró revoleara los ojos, Calabró se sinceró: “Que te puedo decir, si me pongo a hablar lloro. Y no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando y no está bueno. Si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta”.