Falleció Daveigh Chase a los 35 años: fue la estrella de "El aro" y voz de "Lilo & Stitch"

La actriz estadounidense Daveigh Chase murió a los 35 años . La artista es reconocida por interpretar a Samara Morgan en la película de terror “El aro” y por ser la voz original de Lilo Pelekai en “Lilo & Stitch” .

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De acuerdo con lo informado por su pareja, Roy Hernandez , el fallecimiento se produjo por complicaciones derivadas de una meningitis y una infección sanguínea que desencadenó un cuadro de sepsis .

Semanas antes de su muerte, la actriz había sido internada debido a un cuadro de desnutrición severa . En ese contexto, Hernandez había impulsado una colecta para afrontar gastos y brindarle asistencia durante su delicada situación de salud.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas , Chase inició su carrera artística siendo niña. Tras participar en comerciales televisivos, tuvo una de sus primeras apariciones en la serie “Sabrina, la bruja adolescente” a fines de la década de 1990.

Murió Daveigh Chase, la actriz que dio voz a Lilo en "Lilo y Stitch".

Murió Daveigh Chase, la actriz que dio voz a Lilo en "Lilo y Stitch"

Su salto a la fama llegó en 2002 , cuando fue elegida para dar voz a Lilo Pelekai en la exitosa película animada de Disney “Lilo & Stitch” , trabajo por el que obtuvo un Premio Annie .

Poco después alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Samara Morgan, la inquietante niña del largometraje de terror “El aro”. El papel le valió un MTV Movie Award y la convirtió en una de las jóvenes figuras más destacadas de Hollywood.

Adiós a Daveigh Chase: la actriz falleció tras complicaciones de salud Adiós a Daveigh Chase: la actriz falleció tras complicaciones de salud.

Cine, televisión y doblaje

A lo largo de su trayectoria participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Entre ellas figuran “Donnie Darko”, donde interpretó a Samantha Darko, y la versión en inglés de “El viaje de Chihiro”, en la que prestó su voz a la protagonista.

También integró el elenco de la serie de HBO “Big Love”, además de aparecer en programas como “CSI”, “Cold Case”, “ER”, “Charmed”, “Oliver Beene” y “Sabrina, la bruja adolescente”. Sus últimos trabajos cinematográficos llegaron en 2016 con las películas “Jack Goes Home” y “American Romance”.

Hollywood despide a Daveigh Chase, una figura del cine y la televisión Hollywood despide a Daveigh Chase, una figura del cine y la televisión. Getty Images

Problemas personales y alejamiento de Hollywood

Durante los últimos años, Chase mantuvo un perfil bajo y redujo considerablemente su actividad profesional. Según la información difundida, atravesó conflictos personales relacionados con el consumo de sustancias desde 2016.

En 2017 estuvo involucrada en una investigación policial vinculada al abandono de una persona que había sufrido una sobredosis cerca de un centro médico de Los Ángeles. Aunque no fue considerada responsable del fallecimiento posterior de esa persona, el episodio impactó en su imagen pública.

Posteriormente también enfrentó detenciones relacionadas con la conducción de un vehículo reportado como robado y por posesión de sustancias ilícitas. La noticia de su muerte generó repercusiones entre seguidores y colegas que recordaron su trabajo en algunas de las producciones más populares del cine, la televisión y la animación de las últimas décadas.