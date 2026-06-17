17 de junio de 2026 - 20:30

La nueva serie sudafricana disponible en Netflix: es apta solo para mayores por sus escenas picantes

La trama sigue a un poderoso empresario y su compleja estructura familiar con varias esposas e hijos.

La nueva serie sudafricana disponible en Netflix: es apta solo para mayores por sus escenas picantes

La nueva serie sudafricana disponible en Netflix: es apta solo para mayores por sus escenas picantes

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una serie sudafricana se sumó a Netflix y, a pesar de su extensión, enganchó al público adulto con sus escenas subidas de tono. Con 22 episodios, la ficción combina secretos familiares, disputas por el poder y romances prohibidos en una historia recomendada sólo para mayores de edad.

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“El polígamo” gira en torno a un poderoso empresario cuya estabilidad comienza a desmoronarse cuando viejos conflictos salen a la luz. Su compleja estructura familiar, integrada por varias esposas e hijos, se convierte en el escenario de una lucha permanente por el control del patrimonio y la influencia dentro del clan.

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De qué trata “El polígamo” de Netflix

A medida que avanza la historia, aparecen alianzas inesperadas, traiciones y revelaciones que modifican el destino de todos los personajes. Cada integrante intenta defender sus propios intereses, incluso cuando eso implica romper vínculos construidos durante décadas.

Además del conflicto familiar, la producción explora cuestiones vinculadas a las tradiciones culturales de Sudáfrica y al peso que tienen las decisiones personales sobre distintas generaciones. Los protagonistas están lejos de representar héroes o villanos absolutos, ya que cada uno muestra contradicciones y motivaciones propias.

Embed - Joyce vs Matipa Compilation | The Polygamist | AfricaOnNetflix

Otro de los elementos que distingue a la serie es la presencia de escenas de alto contenido sensual y relaciones complejas entre sus personajes, motivo por el que Netflix la recomienda únicamente para un público adulto.

Aunque está ambientada en un contexto muy particular de Sudáfrica, la serie aborda temas universales como la ambición, la lealtad, el dinero y las consecuencias de los secretos familiares, elementos que explican por qué logró captar la atención de espectadores de distintos países.

El elenco de la serie sudafricana

La serie cuenta con un elenco integrado por reconocidos actores de la televisión sudafricana, entre ellos Sthandiwe Kgoroge, Nthati Moshesh, Cindy Mahlangu y Lerato Mvelase, quienes interpretan a los miembros de la poderosa familia protagonista

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