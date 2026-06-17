Raúl Lavié sufrió dos caídas y contó cómo se encuentra tras el accidente: "Fueron golpes fuertes"

El artista Raúl Lavié contó el accidente que sufrió cuando iba a una entrevista televisiva y explicó que terminó con golpes en distintas partes del cuerpo tras dos caídas consecutivas. A sus 88 años, aseguró que el impacto fue importante , pero descartó haber sufrido consecuencias más graves.

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El cantante reveló que se lastimó los labios, la nariz y el codo izquierdo. Además, aclaró que en ningún momento perdió el conocimiento y que, después del primer golpe, incluso tenía la intención de continuar con la actividad que tenía programada.

El episodio ocurrió cuando se dirigía a participar en el programa conducido por Diego Ramos en la TV Pública. Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular distintas versiones sobre su estado de salud, situación que el propio artista salió a aclarar luego del accidente.

“Las noticias de este tipo siempre son dramáticas. Tengo miedo que mi mujer se pase de la raya porque cuando me pasa algo, no la para nadie, estaba muy preocupada” , afirmó el reconocido cantante.

Cabe remarcar que tras el primer percance, el artista había decidido continuar con su participación. El golpe inicial no le iba a impedir llegar a su compromiso, afirmó.

“Cuando me caí, iba a hacer la nota igual porque me sentía bien”. Sin embargo, y tal como reveló en diálogo con Luis Ventura, sufrió un nuevo imprevisto: “Cuando iba a entrar al estudio, el piso del lugar es de metal, resbalé con la suela de los zapatos, me volví a caer y me golpeé el codo izquierdo”.

“Me lastimé el labio superior, inferior y la naríz, pero no sufrí ningún desvanecimiento. No fue sobre la cabeza, sino en la cara. No llegué a cubrirme, fue un golpe fuerte, intenté taparme la boca y por eso me golpeé la mano. Mi cuerpo no es flaquito”, cerró con un toque de humor.