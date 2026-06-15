La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner en la exitosa comedia televisiva " ALF ", murió a los 77 años.

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La noticia fue confirmada en las últimas horas por su familia a través de sus redes sociales y también por su representante, Tom Markley, quien la definió como una artista y amiga "única en su clase".

"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz ", expresó el mensaje publicado en la página oficial de Facebook de la actriz. El texto destacó su energía creativa, su amor por los animales rescatados, su pasión por el arte y las historias, además del enorme cariño que despertaba entre quienes la conocieron.

Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre en "ALF"

Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre en "ALF"

"Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella", agregaron sus familiares, quienes recordaron su espíritu creativo a través de sus pinturas, esculturas, disfraces y trabajos artesanales.

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Oregón, comenzó a actuar cuando era apenas una niña. En distintas entrevistas contó que descubrió su vocación a los seis años y que más tarde se formó en teatro antes de mudarse a Nueva York para perseguir una carrera profesional.

Su gran salto a la popularidad llegó en 1986 cuando fue elegida para interpretar a Kate Tanner, la madre de la familia que recibe en su casa al irreverente extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre en "ALF" Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre en "ALF" Archivo

Durante cuatro temporadas, entre 1986 y 1990, Schedeen se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión.

Su personaje aportaba equilibrio, calidez y sentido común frente a las ocurrencias de ALF, convirtiéndose en una figura entrañable para millones de espectadores en todo el mundo.

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Más allá del éxito televisivo a escala mundial, Schedeen reveló más tarde a la revista People que trabajar en esa sitcom fue una “pesadilla técnica: extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con ALF, duraba siglos. Un episodio de 30 minutos requería entre 20 y 25 horas de rodaje. Algunos de los actores tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional”.

Una carrera en televisión más allá de la familia de ALF

Antes y después de ALF, la actriz desarrolló una sólida trayectoria en la pantalla chica. Participó en series como The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, The Incredible Hulk, Three's Company, Cheers, Magnum, P.I. y Murder, She Wrote, entre muchas otras.

También trabajó en cine, aunque fue la televisión el medio donde construyó gran parte de su legado artístico.

La familia pidió que quienes deseen homenajearla realicen donaciones a Habitat for Humanity, una de las causas solidarias que más apoyaba la actriz.

Schedeen deja a su esposo, Christopher Barrett, con quien compartió 55 años de matrimonio, además de su hija, otros familiares y sus perros rescatados.