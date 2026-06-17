Netflix renovó Love Is Blind Argentina: cómo será tras la condena a un participante por violencia de género

Netflix confirmó el estreno de la segunda temporada de Love Is Blind Argentina , el experimento social conducido por Wanda Nara y Darío Barassi en el que un grupo de solteros busca enamorarse sin verse la cara. El formato mantendrá las tradicionales citas en cabinas, las propuestas de matrimonio y las convivencias previas a la boda, pero esta vez llega atravesado por una fuerte polémica.

La nueva serie sudafricana disponible en Netflix: es apta solo para mayores por sus escenas picantes

La nueva edición se estrenará el 28 de junio y presentará a 32 nuevos participantes dispuestos a encontrar pareja. Sin embargo, gran parte de la conversación pública gira alrededor del caso de Santiago Martínez, exparticipante de la primera temporada que fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravada por violencia de género contra Emily Ceco, con quien se había casado durante el reality.

La historia entre Emily y Santiago había sido presentada como uno de los grandes éxitos del experimento , pero meses después la joven denunció haber sufrido agresiones físicas, privación ilegítima de la libertad y un intento de femicidio.

La condena judicial abrió un debate sobre los mecanismos de selección utilizados por la producción y sobre las evaluaciones psicológicas realizadas durante el casting. El caso trascendió el ámbito del espectáculo y generó cuestionamientos hacia el formato.

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravada por violencia de género contra Emily Ceco

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravada por violencia de género contra Emily Ceco

Tras conocerse la sentencia, Emily Ceco aseguró públicamente que una integrante de la producción se comunicó con ella antes de que hiciera pública la denuncia y también sostuvo que Santiago Martínez había necesitado más de una evaluación psicológica durante el proceso de casting.

Netflix renovó Love Is Blind Argentina: lo conducirán nuevamente Dario Barassi y Wanda Nara. Netflix renovó Love Is Blind Argentina: lo conducirán nuevamente Dario Barassi y Wanda Nara. gentileza

Estas declaraciones despertaron interrogantes entre los seguidores del reality, que comenzaron a preguntar en redes sociales si Netflix reforzó sus controles para la nueva temporada y si implementó nuevos protocolos para evitar situaciones similares.

Hasta el momento, la plataforma no informó públicamente cambios específicos en los mecanismos de evaluación de los participantes ni respondió de manera extensa a los cuestionamientos surgidos tras el caso.

Un estreno marcado por la expectativa y la polémica

Aunque la esencia del programa seguirá siendo la misma, el regreso de Love Is Blind Argentina estará inevitablemente condicionado por lo ocurrido en su primera edición. El desafío para Netflix ya no será únicamente contar nuevas historias de amor, sino también recuperar la confianza de una audiencia que reclama mayores garantías sobre la seguridad y el bienestar de quienes participan en el reality.