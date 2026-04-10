Emily Ceco rehace su vida tras la condena de Santiago Martínez y vuelve a apostar al amor

A pocas semanas de la sentencia judicial contra Santiago Martínez , Emily Ceco decidió dar un giro en su vida personal y abrirse nuevamente al amor. La exparticipante de Love is Blind confirmó que está conociendo a alguien, luego de atravesar un proceso marcado por la denuncia y el juicio por violencia de género contra su exesposo.

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La joven contó que el vínculo comenzó de manera discreta a través de redes sociales y se fue consolidando con el tiempo . La noticia despertó interés inmediato, ya que llega en un momento sensible, tras una etapa de fuerte exposición mediática y judicial.

El hombre en cuestión es Kevin Carugatti , un sindicalista de 32 años que estuvo presente durante distintas instancias del proceso judicial. Según explicó Ceco, el acompañamiento emocional que recibió en ese período fue clave para fortalecer el vínculo que hoy comienza a tomar forma.

“Me descubriste, no sé cómo, porque yo solo subí una foto a redes agarrados de la mano. No sé cómo llegaste a su perfil. Pero sí, estoy conociendo a alguien . Brindamos por ese nuevo amor, capaz que mi familia también lo conoce en mi cumple”, expresó en una entrevista televisiva.

Desde su entorno destacan que atraviesa un momento de mayor estabilidad emocional, luego de haber enfrentado situaciones personales complejas.

2024 Gracias! Un año que me cambio la vida y estas fueron sus postales- (Spoiler la última foto es quien me guía ) 1) Love is Blind- El Reencuentro y su magia 2) Casamiento- Mis padres 3) Primer día de grabac.jpg

La condena que marcó un punto de quiebre

El 25 de marzo, el Tribunal N°1 de Morón condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género. Actualmente cumple la pena en la Unidad N°59 de Merlo.

La denuncia inicial se había realizado en marzo de 2023, cuando Ceco acudió a la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó para reportar agresiones físicas y verbales. La investigación avanzó con respaldo de peritajes médicos que constataron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras la condena, Martínez publicó un descargo en redes sociales en el que negó haber intentado matar a su expareja, aunque reconoció episodios de violencia. “¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error!”, escribió.

Emily Ceco La exconcursante de Love is Blind parece haber encontrado el amor junto a un famoso periodista de televisión. Web

Reconstrucción personal y proyección

El presente de Emily Ceco muestra una etapa de reconstrucción, donde el foco parece estar puesto en recuperar bienestar emocional y proyectar una nueva vida. El inicio de esta relación se da en paralelo a ese proceso, con un perfil más reservado pero igualmente expuesto al interés público.