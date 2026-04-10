10 de abril de 2026 - 21:05

Emily Ceco rehace su vida tras la condena de Santiago Martínez y vuelve a apostar al amor

La joven contó que el vínculo comenzó de manera discreta a través de redes sociales y se fue consolidando con el tiempo.

La exconcursante de Love is Blind parece haber encontrado el amor junto a un famoso periodista de televisión.

La exconcursante de Love is Blind parece haber encontrado el amor junto a un famoso periodista de televisión.

Foto:

Web
Por Redacción Espectáculos

A pocas semanas de la sentencia judicial contra Santiago Martínez, Emily Ceco decidió dar un giro en su vida personal y abrirse nuevamente al amor. La exparticipante de Love is Blind confirmó que está conociendo a alguien, luego de atravesar un proceso marcado por la denuncia y el juicio por violencia de género contra su exesposo.

Leé además

Milei en Córdoba: se mostró junto a Adorni y sentenció que en agosto la inflación podría ser 0

Milei en Córdoba: se mostró junto a Adorni y sentenció que en agosto "la inflación podría ser 0"

Por Redacción Política
La española Noelia Castillo Ramos recibe la eutanasia a los 25 años tras quedar parapléjica y atravesar un dolor constante

Esto dice la sentencia de Noelia Castillo Ramos: discapacidad al 74%, dolor y trastornos psiquiátricos

Por Redacción Mundo
La tremenda denuncia de Emily de "Love Is Blind" contra Santiago

La joven contó que el vínculo comenzó de manera discreta a través de redes sociales y se fue consolidando con el tiempo. La noticia despertó interés inmediato, ya que llega en un momento sensible, tras una etapa de fuerte exposición mediática y judicial.

Quién es la persona que la acompaña

El hombre en cuestión es Kevin Carugatti, un sindicalista de 32 años que estuvo presente durante distintas instancias del proceso judicial. Según explicó Ceco, el acompañamiento emocional que recibió en ese período fue clave para fortalecer el vínculo que hoy comienza a tomar forma.

“Me descubriste, no sé cómo, porque yo solo subí una foto a redes agarrados de la mano. No sé cómo llegaste a su perfil. Pero sí, estoy conociendo a alguien. Brindamos por ese nuevo amor, capaz que mi familia también lo conoce en mi cumple”, expresó en una entrevista televisiva.

Desde su entorno destacan que atraviesa un momento de mayor estabilidad emocional, luego de haber enfrentado situaciones personales complejas.

2024 Gracias! Un año que me cambio la vida y estas fueron sus postales- (Spoiler la última foto es quien me guía ) 1) Love is Blind- El Reencuentro y su magia 2) Casamiento- Mis padres 3) Primer día de grabac.jpg

La condena que marcó un punto de quiebre

El 25 de marzo, el Tribunal N°1 de Morón condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género. Actualmente cumple la pena en la Unidad N°59 de Merlo.

La denuncia inicial se había realizado en marzo de 2023, cuando Ceco acudió a la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó para reportar agresiones físicas y verbales. La investigación avanzó con respaldo de peritajes médicos que constataron lesiones en distintas partes del cuerpo.

Tras la condena, Martínez publicó un descargo en redes sociales en el que negó haber intentado matar a su expareja, aunque reconoció episodios de violencia. “¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error!”, escribió.

Emily Ceco
La exconcursante de Love is Blind parece haber encontrado el amor junto a un famoso periodista de televisión.

La exconcursante de Love is Blind parece haber encontrado el amor junto a un famoso periodista de televisión.

Reconstrucción personal y proyección

El presente de Emily Ceco muestra una etapa de reconstrucción, donde el foco parece estar puesto en recuperar bienestar emocional y proyectar una nueva vida. El inicio de esta relación se da en paralelo a ese proceso, con un perfil más reservado pero igualmente expuesto al interés público.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un restaurante fue demandado por robar las propinas de sus mozos.

Propina: histórica sentencia obliga a restaurante a pagar USD 21 millones a mozos

Por Cristian Reta
Los gatos que salen a la calle no tienen 7 vidas: por qué no debería salir y cómo evitar que lo haga.

Según los veterinarios, los gatos que salen solos a la calle tienen una esperanza de vida de apenas 7 años

 Envejecimiento saludable: es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. 

No es solo cuestión de edad: qué determina la calidad de vida después de los 65 años

Envejecimiento saludable: en un contexto de aumento de la perspectiva de vida, hay un planteo que se instala como necesario: no se trata solo de vivir más sino de hacerlo en buenas condiciones. 

Vivir más y mejor: por qué la medicina preventiva cumple un rol clave