30 de marzo de 2026 - 10:44

Propina: histórica sentencia obliga a restaurante a pagar USD 21 millones a mozos

ESTADOS UNIDOS. Una sentencia ordenó a un restaurante a devolver propinas a 750 mozos y pagar millones tras usar gratificaciones para reducir costos laborales.

Un restaurante fue demandado por robar las propinas de sus mozos.

Un restaurante fue demandado por robar las propinas de sus mozos.

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Por Cristian Reta

Una sentencia federal en Texas obligó a un restaurante a devolver propinas y pagar más de 21 millones de dólares a 750 mozos. El fallo determinó que la empresa usó ilegalmente ese dinero para cubrir costos operativos.

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El juez concluyó que la cadena desvió gratificaciones de los clientes para pagar sueldos internos, una práctica que violó la legislación laboral federal.

El fallo que sacude a la industria gastronómica estadounidense

La decisión judicial fue dictada por el juez federal Robert Pitman, quien ordenó a la cadena Perry's Steakhouse & Grille indemnizar a los trabajadores afectados. La resolución confirmó que la empresa utilizó propinas para cubrir gastos que debían pagarse con fondos propios.

El caso se originó en 2022 con una demanda colectiva de mozos que trabajaban en 13 sucursales del estado. Los empleados denunciaron que debían aportar parte de sus ventas a un fondo común obligatorio.

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Así se ve uno de los locales de la reconocida marca.

Cómo funcionaba el desvío del dinero de las propinas

La investigación determinó que el fondo se utilizaba para pagar a trabajadores que no atendían al público, como trabajadores del turno mañana que realizaban tareas de preparación. De esa forma, la empresa reducía sus propios costos salariales.

Este esquema se apoyaba en una interpretación del sistema conocido como "crédito por propina".

Qué establece la ley en Estados Unidos en estos casos

  • El empleador puede pagar menos salario base
  • Las propinas deben completar el mínimo legal
  • Solo participan trabajadores que atienden clientes
  • Incluir personal interno invalida el beneficio

Un empleador puede pagar apenas 2,13 dólares por hora. Pero si se incluye a personal de segunda línea, se pierde ese derecho.

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Los empleados eran obligados a dejar su propina en un frasco com&uacute;n.

Los empleados eran obligados a dejar su propina en un frasco común.

La millonaria condena y responsabilidad personal

La sentencia ratificada en marzo de 2026 ordenó una compensación multimillonaria: 7 millones de dólares en propinas retenidas, además de otros montos por penalidades legales.

El tribunal también determinó responsabilidad directa del propietario, Christopher Perry. Esto significa que deberá responder con su patrimonio si la empresa no cubre el pago.

Un fallo que podría cambiar la industria

La defensa argumentó que el sistema era habitual en el sector gastronómico, pero el tribunal rechazó esa postura señalando que la ley protege el derecho de los empleados a recibir sus propinas completas.

El fallo marca un precedente para miles de restaurantes que utilizan esquemas similares y podría impulsar nuevas demandas laborales en todo el país.

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