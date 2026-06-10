Una congresista ordenó la "suspensión provisional" de Petro hasta que terminen las elecciones en Colombia.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia , Gloria Arizabaleta , ordenó este miércoles la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro en el marco de una investigación por su presunta participación en actividades políticas durante la campaña electoral para elegir a su sucesor.

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La medida establece que Petro quede suspendido del ejercicio de sus funciones hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local, momento en el que concluirá la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas.

Sin embargo, la decisión abrió de inmediato un fuerte debate jurídico y político, ya que diversos sectores sostienen que la Comisión de Investigación y Acusación carece de facultades para apartar del cargo al jefe de Estado y que esa atribución corresponde exclusivamente al Senado .

Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara que ‘suspendió’ de su cargo al presidente Gustavo Petro.

En la resolución, Arizabaleta argumentó que la suspensión preventiva puede aplicarse "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

La legisladora señaló además que la presunta intervención en política constituye una “falta gravísima” y justificó la medida por la jerarquía del mandatario y la trascendencia de los hechos investigados.

Petro es investigado desde el pasado 26 de mayo, cuando la Comisión de Investigación y Acusación abrió formalmente un expediente en su contra por denuncias relacionadas con una supuesta participación en la campaña electoral que definirá al próximo presidente de Colombia.

De concretarse la suspensión, se trataría de un hecho sin precedentes en la historia política del país, ya que Petro se convertiría en el primer presidente colombiano apartado temporalmente de sus funciones durante el ejercicio de su mandato.

El oficialismo dice que la Comisión de Investigación no puede suspender a Petro

No obstante, distintas voces del oficialismo rechazaron la decisión y pusieron en duda su validez jurídica.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Comisión de Investigación y Acusación no tiene competencia para suspender al mandatario.

“En derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, expresó el funcionario en un mensaje publicado en la red social X.

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En la misma línea se manifestó el representante Alejandro Ocampo, integrante de la propia Comisión de Investigación y Acusación, quien afirmó que el organismo no adoptó ninguna decisión colectiva para suspender al presidente.

"Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Que no es cierto, como han dicho algunos medios, que la Comisión de Acusaciones ha suspendido al presidente Gustavo Petro", sostuvo el legislador.

Gustavo Petro dejará el poder

Mientras tanto, Petro hizo referencia a la situación durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde aseguró que abandonará el poder una vez concluya su mandato constitucional.

“Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así”, afirmó el mandatario. Además, señaló que el próximo 7 de agosto dejará la Presidencia y continuará su vida como un ciudadano más.

El presidente de Colombia Gustavo Petro vota este domingo en Bogotá (Colombia). El presidente de Colombia Gustavo Petro votó en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La polémica se produce en plena recta final de la campaña presidencial colombiana. La segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, enfrentará al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien obtuvo el 43,78 % de los votos en la primera vuelta, y al senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico (partido de Gustavo Petro), que alcanzó el 40,98 % de los sufragios.