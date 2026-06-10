10 de junio de 2026 - 11:45

Insólito: una joven fue despedida porque insistía en llegar al trabajo dos horas antes de su turno

La resolución judicial confirma que el incumplimiento de las directrices sobre el acceso a las instalaciones constituye una falta grave contra la disciplina interna.

El insólito motivo por el que despidieron a una trabajadora de 22 años.&nbsp;

El insólito motivo por el que despidieron a una trabajadora de 22 años. 

Foto:

Por Cristian Reta

Existen conductas laborales que, a simple vista, parecen demostrar un compromiso excepcional con la empresa. Sin embargo, un insólito fallo judicial ha puesto límites estrictos a la autonomía de los empleados para decidir cuándo ocupar su puesto. El caso ha generado debate sobre el derecho de la dirección a controlar el acceso a sus instalaciones.

Leé además

Así podría verse el túnel que conecte a Chile y Argentina bajo la Cordillera de los Andes.

Construirán un túnel de 14 km bajo la Cordillera de los Andes: el objetivo es conectar Argentina y Chile

Por Cristian Reta
que significa ver un pano blanco colgado de la ventanilla de un auto aleatorio en medio de la ruta

Qué significa ver un paño blanco colgado de la ventanilla de un auto aleatorio en medio de la ruta

Por Andrés Aguilera

La empleada involucrada trabajaba en el sector de logística y su jornada debía comenzar oficialmente a las 7:30 horas. Su tarea consistía en el control de rutas asignadas el día previo, una labor para la cual no existía necesidad de presencia anticipada según los protocolos de la compañía. No obstante, durante meses, la trabajadora se presentó en el recinto mucho antes de su turno.

image

¿Por qué la empresa decidió despedir a la empleada que llegaba antes de su turno?

A pesar de recibir indicaciones verbales y una advertencia por escrito, la trabajadora mantuvo su hábito de ingresar al predio fuera de horario. Esta persistencia llevó a la empresa a proceder con un despido disciplinario, alegando que su comportamiento no era una muestra de proactividad, sino una falta de respeto a las normas organizativas establecidas.

La defensa argumentó que la conducta respondía a un alto volumen de trabajo y a una actitud de compromiso. No obstante, el tribunal subrayó que entrar al recinto sin tareas asignadas altera el orden interno. Además, surgieron sospechas de fraude en el registro de jornada, ya que fichar antes del horario real sin realizar labores efectivas puede considerarse un caso de abuso de confianza.

image

¿Qué dijo la sentencia del tribunal español sobre el ingreso anticipado al trabajo?

El caso llegó a los tribunales de España, donde los magistrados ratificaron la validez del despido de la joven de 22 años. El fallo determinó que la empleada incurrió en desobediencia e indisciplina al ignorar sistemáticamente las órdenes de la dirección. Según el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores de España, estos comportamientos son causas justificadas para la rescisión del contrato sin derecho a indemnización.

image

Este precedente legal aclara que el empleador tiene la facultad exclusiva de definir cuándo se accede a los espacios de trabajo y bajo qué condiciones. Ignorar estas instrucciones, incluso con la intención aparente de adelantar tareas, rompe la relación de confianza necesaria entre ambas partes. En otros sistemas, como el alemán, las consecuencias podrían ser similares si se vulneran reglas de seguridad o acceso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estas son las personas que deben actualizar el dni con el nuevo formato en junio 2026: como hacerlo paso a paso

Estas son las personas que deben actualizar el DNI con el nuevo formato en junio 2026: cómo hacerlo paso a paso

Por Andrés Aguilera
Escuchó un ruido raro en el motor, levantó el capot y no pudo creer lo que vio: No sé qué hacer

Escuchó un ruido raro en el motor del auto, levantó el capot y no pudo creer lo que vio: "No sé qué hacer"

La curiosa historia detrás de una particular línea fronteriza entre Suecia y Finlandia.

La frontera más extraña de Europa: el insólito acuerdo entre Suecia y Finlandia tras un error de cálculo

Una congresista ordenó la suspensión provisional de Petro hasta que terminen las elecciones en Colombia.

Una congresista ordenó la "suspensión provisional" de Petro hasta que terminen las elecciones en Colombia

Por Redacción Mundo