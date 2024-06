La impensada reacción de Marina Calabró en redes tras la repercusión por su declaración a Rolando Barbano.

Marina Calabró y Rolando Barbano fueron tendencia en redes sociales luego de que ella le hizo una declaración de amor pública cuando subió al escenario de los Martín Fierro de Radio 2024 a recibir su premio, pero él no le devolvió el gesto cuando llegó su turno de agradecer la estatuilla que ganó.

El video de ambos agradeciendo el Martín Fierro que recibieron por su labor en Lanata Sin Filtro, programa que comparten y donde surgió el amor, recorrió las diferentes redes y fue tema de los portales al finalizar la gala y este lunes por la mañana. Y, a raíz de esta situación, todos buscaron la palabra de los periodistas, indiscutidos protagonistas de la noche.

Al finalizar la entrega de premios, el cronista de “Mañanísima” (Eltrece) buscó la palabra de los periodistas y solo Marina habló sobre lo ocurrido, pero fue escueta.

“Yo voy por la mía, dije lo que me nació... gracias”, respondió tajante. Luego le preguntó si notó el murmullo y los abucheos en la sala cuando él no le dedicó el premio y aseguró que no lo había notado en el momento y que iba a escucharlo luego, cuando llegara a su casa. Por su parte, Rolando se negó a hablar con sus colegas y se retiró del salón acompañado por su hijo.

Así reaccionó Marina Calabró al “ninguneo” de Rolando Barbano

El periodista Lucas Bertero aseguró en el programa que conduce Carmen Barbieri que Calabró le habría pedido permiso al periodista para, en caso de ganar el premio, agradecerle públicamente. Sin embargo, esto parece no haber sido así por la sorpresa de todos durante la gala de los Martín Fierro y sus reacciones posteriores.

Es que Marina Calabró reapareció en sus redes a media mañana de este lunes y no solo mostró el look que lució en la premiación, agradeció nuevamente a APTRA por el reconocimiento y publicó el video del momento de los agradecimientos, pero decidió omitir el polémico momento por el que todos hablan de ella.

La columnista de Jorge Lanata compartió un video que tomaron desde otro plano, no el oficial de la transmisión, del momento en el que agradecía el premio por su trabajo en “Lanata sin filtro”. “Gracias APTRA. Felizzzzz con este premio #martinfierroderadio2024″, escribió al pie del video.

Sin embargo, tomó la decisión de quitar el último fragmento en el que le declara públicamente su amor a Barbano. Esta podría ser una clara respuesta a la pregunta que todos se hacen luego de que el periodista no la mencionó en su discurso al momento de subir al escenario y prefirió guardar silencio al finalizar la fiesta.