17 de junio de 2026 - 17:50

La película polaca que está entre lo más visto de Netflix: un thriller impactante

Es la segunda entrega de una atrapante trilogía literaria, la plataforma ya especula con el último filme.

La película polaca de Netflix que conquista el ranking de reproducciones

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Los colores del mal: Negro” es la película que logró captar la atención del público. La cinta está basada en la segunda novela de la saga escrita por Malgorzata Oliwia Sobczak y continúa la historia del fiscal Leopold Bilski, personaje central de esta serie policial.

La película polaca de Netflix que conquista el ranking de reproducciones
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De qué trata "Los colores del mal: Negro"

La trama comienza cuando un niño desaparece en un pequeño pueblo, un hecho que conmociona a toda la comunidad. Paralelamente, aparece un cadáver en un bosque cercano y el fiscal Leopold Bilski queda a cargo de una investigación que pronto revela conexiones inesperadas con un antiguo caso de personas desaparecidas.

Embed - LOS COLORES DEL MAL: NEGRO | TRAILER ESPAÑOL | 10 Junio/26 - NETFLIX

A medida que avanza la búsqueda de respuestas, salen a la luz secretos ocultos, vínculos familiares y una compleja red de silencios que ponen en duda la verdad detrás de los hechos. La historia combina el suspenso clásico de una investigación criminal con un clima oscuro y tenso que mantiene la intriga hasta el final.

El elenco de la película polaca que triunfa en Netflix

La producción vuelve a estar encabezada por Jakub Gierszal, quien interpreta nuevamente al fiscal Leopold Bilski. A él se suma Marianna Zydek, en el papel de una escritora marcada por su pasado y por la desaparición de su hijo.

El reparto también incluye a Andrzej Chyra y Zdzislaw Wardejn, mientras que la dirección volvió a quedar en manos de Adrian Panek, responsable de la primera entrega de la saga.

La película polaca de Netflix que conquista el ranking de reproducciones
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Un nuevo éxito para el cine polaco en Netflix

Tras el buen desempeño de “Los colores del mal: Rojo”, estrenada en 2024, esta segunda entrega volvió a despertar el interés de los suscriptores y se posicionó entre las películas más vistas de Netflix en decenas de países.

El éxito alimenta las expectativas por una tercera adaptación de la trilogía literaria de Malgorzata Oliwia Sobczak, que podría completar una de las sagas policiales europeas más populares del streaming en los últimos años.

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