En 90 minutos, la nueva película de tiros en Netflix con Pierce Brosnan y una estrella de "El padrino"

Una película protagonizada por Pierce Brosnan subió hasta lo más visto de Netflix . La producción combina acción, crimen y venganza en una historia cargada de tensión que dura apenas una hora y media.

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"Contrato para matar" (Fast Charlie), estrenada originalmente en 2023 , volvió a captar la atención del público gracias a su incorporación al catálogo de la plataforma. Según los datos de Netflix, registró 3,9 millones de visualizaciones en la última semana.

Además, la película está basada en la novela Gun Monkeys, publicada en 2001 por el escritor estadounidense Victor Gischler. La adaptación fue realizada por el guionista Richard Wenk y combina elementos del cine negro con una historia de mafias, humor ácido y acción.

La nueva película en Netflix con Pierce Brosnan que ya está entre las más vistas

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La historia sigue a Charlie Swift, un experimentado sicario conocido por resolver los trabajos más difíciles. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando asesinan a su mejor amigo y jefe de la organización criminal para la que trabaja.

Convertido en el próximo objetivo, Charlie decide no esconderse y emprende una peligrosa búsqueda de venganza contra los responsables, enfrentándose a una red de poder y traiciones.

Con persecuciones, enfrentamientos y giros inesperados, la película ofrece una propuesta ideal para quienes disfrutan de los thrillers policiales.

Un elenco encabezado por Pierce Brosnan

Además de Pierce Brosnan, el reparto incluye a James Caan (Sonny Corleone en la saga de "El padrino"), en una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento, junto a Morena Baccarin, Gbenga Akinnagbe y Toby Huss.

La nueva película en Netflix con Pierce Brosnan que ya está entre las más vistas La nueva película en Netflix con Pierce Brosnan que ya está entre las más vistas gentileza

La dirección estuvo a cargo de Phillip Noyce, reconocido por películas como El coleccionista de huesos y Juego de patriotas.

Cuánto dura la película "Contrato para matar"

Uno de los puntos que destacan los espectadores es su duración: 1 hora y 30 minutos, un tiempo ideal para quienes buscan una historia de acción intensa sin extenderse demasiado.