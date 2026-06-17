17 de junio de 2026 - 11:29

En 90 minutos, la nueva película de tiros en Netflix con Pierce Brosnan y una estrella de "El padrino"

Los actores se lucen en una nueva película de venganza y mucha acción desenfrenada.

La nueva película en Netflix con Pierce Brosnan que ya está entre las más vistas

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Contrato para matar" (Fast Charlie), estrenada originalmente en 2023, volvió a captar la atención del público gracias a su incorporación al catálogo de la plataforma. Según los datos de Netflix, registró 3,9 millones de visualizaciones en la última semana.

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Además, la película está basada en la novela Gun Monkeys, publicada en 2001 por el escritor estadounidense Victor Gischler. La adaptación fue realizada por el guionista Richard Wenk y combina elementos del cine negro con una historia de mafias, humor ácido y acción.

De qué trata “Contrato para matar” en Netflix

La historia sigue a Charlie Swift, un experimentado sicario conocido por resolver los trabajos más difíciles. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando asesinan a su mejor amigo y jefe de la organización criminal para la que trabaja.

Embed - CONTRATO PARA MATAR Tráiler Español Latino (2024) Pierce Brosnan

Convertido en el próximo objetivo, Charlie decide no esconderse y emprende una peligrosa búsqueda de venganza contra los responsables, enfrentándose a una red de poder y traiciones.

Con persecuciones, enfrentamientos y giros inesperados, la película ofrece una propuesta ideal para quienes disfrutan de los thrillers policiales.

Un elenco encabezado por Pierce Brosnan

Además de Pierce Brosnan, el reparto incluye a James Caan (Sonny Corleone en la saga de "El padrino"), en una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento, junto a Morena Baccarin, Gbenga Akinnagbe y Toby Huss.

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La dirección estuvo a cargo de Phillip Noyce, reconocido por películas como El coleccionista de huesos y Juego de patriotas.

Cuánto dura la película "Contrato para matar"

Uno de los puntos que destacan los espectadores es su duración: 1 hora y 30 minutos, un tiempo ideal para quienes buscan una historia de acción intensa sin extenderse demasiado.

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