Club de la Pelea de Mendoza: estas eran las condiciones para luchar en la última "velada"

Vendas, guantes y un protector bucal eran los requisitos de las peleas clandestinas que se realizaban hasta ayer en distintos lugares de Mendoza y que fueron “suspendidas” por la Policía durante un operativo realizado en una finca de Godoy Cruz.

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Tomando el nombre de la polémica película El club de la pelea , dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton , las peleas eran promocionadas en las redes sociales por su organizador, quien se daba a conocer como "Wachurri".

Según publicaciones que en los últimos meses aparecieron en Instagram y Facebook , los participantes debían inscribirse previamente y aportar datos como el nombre, la edad (debían ser mayores de 18 años), el peso y la experiencia boxística, ya que los organizadores buscaban “equilibrar las peleas”.

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“¿Te las vas a perder?”, “¡Sumate y viví la experiencia!” , eran algunas de las frases que aparecían en los flyers promocionales. Otros decían “sin reglas, sin nombres, sin testigos”, aunque en el último el público debía pagar “2.000 diamantes”, pero “los peleadores no pagan”.

Los boxeadores debían llevar vendas, guantes y protector bucal; pero, en caso de no tenerlos, “el club les asignaría los accesorios”.

Para “la velada” pautada para ayer a las 15, las inscripciones estaban cerradas y se habían pautado 30 combates que no se pudieron realizar ya que… llegó la Policía.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Jefatura Departamental de Godoy Cruz, con el apoyo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y del Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

pelea1 Flyers del Club de la pelea.

La intervención se concentró en las inmediaciones de una finca situada en la intersección de las calles Los Jacarandás y Tiburcio Benegas. Allí los uniformados detectaron movimientos vinculados con la organización del encuentro y la llegada de personas que participarían de los enfrentamientos previstos.

Como resultado del operativo, los agentes identificaron al responsable de la organización y evitaron que la actividad llegara a comenzar.

Durante el procedimiento, 15 personas fueron trasladadas a distintas dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia. Además, los efectivos secuestraron distintos elementos relacionados con la práctica del boxeo y el combate, entre ellos guantes, vendas y protectores bucales.