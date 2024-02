El tremendo ida y vuelta de Yanina Latorre y Diego Brancatelli que destapó una infidelidad

Una vez más, Yanina Latorre y Diego Brancatelli protagonizaron una intensa pelea en Twitter por política, la que dio de qué hablar. Tanto el periodista como la panelista de LAM sacaron a relucir temas personales y terminaron involucradas otras personas, como las parejas de ambos.

Todo comenzó cuando Latorre opinó sobre un comentario que Brancatelli le dejó a Horacio Cabak en un posteo en el que se refirió a su entrevista al presidente, Javier Milei. Orgulloso de haber hablado con el máximo mandatario, el periodista lo celebró en redes y recibió un duro comentario de su colega.

“Y… tenés las rodillas gastadas. Te lo merecías. Buen provecho. No te atragantes”, fue el mensaje que Brancatelli le dejó a Cabak y al que Yanina Latorre reaccionó: “Jajajajajajajajaja vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos”.

El tremendo ida y vuelta de Yanina Latorre y Diego Brancatelli. Captura de pantalla.

Fue allí que comenzó un ida y vuelta en el que, una vez más, Brancatelli trajo a colación la infidelidad de Diego Latorre. Además, le recordó un mensaje de Mariana Nannis en el que dejó entrever en su momento que Yanina mantuvo un romance secreto con su hermano.

“Ay Yanina! Posta. Me haces reír! Vos hablás de esto? Jaja Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos. Un beso a Puntita”, fue la dura respuesta de Brancatelli.

El tremendo ida y vuelta de Yanina Latorre y Diego Brancatelli. Captura de pantalla.

Pero Yanina no se quedó atrás: “Me gusta q vivas del chisme en tw. Otro tema q no sea la vida sexual de mi familia? No te da vergüenza? Estoy harta de mantener nabos como vos! Eso si es grave”.

Incluso, se refirió a una supuesta infidelidad de Brancatelli. La panelista deslizó que el periodista engañó a su esposa con la hermana de la actriz, Victoria Vanucci. “Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci… Besos a tu mujer”, cerró.

El tremendo ida y vuelta de Yanina Latorre y Diego Brancatelli. Captura de pantalla.

Duro golpe a Diego Brancatelli en Twitter

Además, un usuario deslizó que la esposa de Diego Brancatelli, la abogada y periodista Cecilia Insingale, le es infiel y serían varios los testigos de esta situación.

El usuario @LaKretiOFF comentó el ida y vuelta del periodista con Yanina Latorre y lanzó: “Pregúntale a tu señora la puntita de quién se comía adentro de un auto en los garajes de canal 13...”.

“Y cada tanto la sigue degustando. Y si, ese es algo que siempre en los pasillos de TN levantaba risas cuando te decían gordocornú...”, agregó haciendo referencia a que sería una situación que muchos conocen en ambos canales, en Eltrece y en TN.