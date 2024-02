Yanina Latorre defenestró a Daniel Osvaldo porque él se burló de su supuesta separación de Diego Latorre

Yanina Latorre publicó en sus historias de Instagram un posteo con el que dio a entender que está en crisis con su marido, Diego Latorre. A raíz de esta situación, Daniel Osvaldo se burló de la panelista y arrancó un tenso y acalorado ida y vuelta entre ambos en el que se dijeron de todo.

“Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado”, escribió la angelita de LAM (América TV) y sumó un emoji de un corazón roto. De esta manera, sembró rumores de separación, aunque muchos creen que se trata de alguna acción con una marca.

Yanina Latorre dejó un curioso mensaje que levantó rumores de separación con Diego

Al enterarse de la supuesta noticia, el exjugador de fútbol publicó una historia en su cuenta en la que se burló de la aparente ruptura del matrimonio y se vengó de las veces que Yanina opinó sobre su vida como sus polémicas relaciones, separaciones o de cómo actúa con sus hijos.

“¿Y ahora cómo se llama ella?”, escribió Osvaldo haciendo referencia a que la panelista utiliza el apellido de su marido. Y para cerrar escribió picante: “Todo vuelve”.

Tenso cruce entre Yanina Latorre y Daniel Osvaldo. Captura de pantalla.

Yanina Latorre “atendió” a Daniel Osvaldo en su programa de radio

Luego de ver lo que publicó Daniel Osvaldo, Yanina Latorre le respondió en su programa de radio en El Observador. Tal como hizo en diferentes oportunidades, la panelista “atendió” al exjugador de Boca y fue contundente.

“Atendeme pedazo de inútil, Daniel Osvaldo, bueno para nada, abandonador de hijos, abandonador de mujeres, denuncias de violencia de género. No mantenés a tus hijos ¿Y vos a mí me decís que me quedo sin apellido?”, arrancó diciendo. Y agregó: “Vos no tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre sos un inútil sin solución”.

“Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste de un auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe. Nunca le pasaste la guita que pedía la madre que no tenía ni para comer”, disparó contra el músico por los problemas que tuvo con sus hijos y exparejas.

“Te metiste con la italiana, dos pibas le metiste, embarazada la dejaste por Jimena Barón. Te fuiste con Jimena Barón, la dejaste por Militta Bora llorando en la televisión. Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo. Violencia económica, después”, disparó.

“No ves a Momo, no lo mantenés, ¿ y vos a mí me hablás de que todo vuelve?”, se preguntó enojada. Y enfatizó: “Te tiene que volver a vos, pedazo de mier... te mando un beso”, cerró picante.

Daniel Osvaldo redobló la apuesta y apuntó nuevamente conta Yanina Latorre