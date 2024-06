Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos por quedarse en ropa interior al aire en la radio: “La bolud* del día”

Yanina Latorre lanzó duras críticas contra Nancy Pazos después de que se viralizara un video en el que la periodista se quedó en corpiño durante el programa de radio Ruleta Rusa (Mega 98.3). “Se quiere hacer la disruptiva y queda como una ridícula”, expresó la panelista de LAM.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Pazos quitándose la remera en pleno programa mientras discutía sobre la ley de talles. La conductora explicó que aún es difícil encontrar ropa adecuada para mujeres que no se ajustan al “ideal publicitario”.

Para ilustrar su punto, se despojó de su remera y mostró su corpiño, comentando: “Este es el corpiño del talle más grande que hace la empresa. Acá entran las mellis”, señalando que parte de su busto no cabía en el corpiño.

La situación generó diversas reacciones entre sus compañeros. Uno de ellos, visiblemente incómodo, evitaba mirar en la dirección de Nancy, lo que provocó las risas del equipo. “Yo le quiero decir a los oyentes que Facu no mira al lado donde está Nancy”, increpó otro de los columnistas, provocando una carcajada generalizada en el estudio.

Tras la difusión del video, Yanina Latorre no perdió tiempo en opinar sobre el incidente. “Hoy empezó a hablar de los talles, de que si las gordas, las flacas... de que no hay talles. Y se sacó la ropa y quedó en corpiño. Quiso mostrar que le sobraba un poco de teta y se quiso quejar de los talles. No tuvo mejor idea que ponerse tetas. Un compañero se cagó de risa y al otro lo incomodó”, comentó la panelista.

Latorre fue más allá y tildó a Pazos de “boluda del día”. “Se quiere hacer la disruptiva y queda como una ridícula. ¡Mirá si para quejarte de la ley de talles te vas a poner en tetas sin ningún tipo de prejuicio en la mesa de la radio!”, agregó.