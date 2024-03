Se burló del hijo de Yanina Latorre y ella lo expuso de la peor manera en Instagram

Yanina Latorre sorprendió al enfrentar a un seguidor en sus redes luego de que se burló de su hijo, Dieguito Latorre. La panelista de LAM no solo le respondió el mensaje en el que este usuario se refirió al joven de forma despectiva, sino también lo expuso en sus historias de Instagram con un mensaje que él le había enviado por privado.

La conductora posteó el fin de semana una foto con su hijo y su marido, Diego Latorre, y no pasó por alto un mensaje de un usuario en el que se burlaba de la cara de su hijo menor y lo cruzó duro, fiel a su estilo.

Yanina Latorre cruzó a un usuario que se burló de su hijo. Captura de pantalla.

“La cara de opa q tiene el pibe”, escribió el usuario identificado como Juan. El mensaje recibió algunos “likes” y decenas de comentarios de otros usuarios, entre ellos el de Yanina Latorre respondiendo a su agravio.

“Las hijas de tu hermana son mas vivas, no? Nabo! Mirate al espejo y leete! Tus mensajes privados sobre mis tetas! Y hablas de mi hijo! Igual repasando tus fotos...q caritas las tuyas y las de tu hermanita la opa”, fue la respuesta de la panelista al desafortunado comentario.

Yanina Latorre cruzó a un usuario que se burló de su hijo. Captura de pantalla.

Yanina Latorre, furiosa ante el comentario desafortunado de un usuario

Yanina Latorre no se quedó con solo responder el comentario, sino también le dedicó varias historias en las que le habló directamente a la persona que hizo un comentario sobre la cara de su hijo. Incluso, publicó una captura de un mensaje que esta persona le envió haciendo referencia a su parte de adelante.

La panelista expuso el cometario, fotos del usuario y deslizó: “Moraleja... no bardear hijos de señoras grandes”. Además, invitó a todos a reflexionar sobre el “hate” y los mensajes de odio, que principalmente los famosos reciben a diario.

“Desde qué lugar le decís opa a mi hijo, para qué. Y no por mi hijo, por el hijo de todos y es como que yo me meta en el Instagram de todos y ponga ‘qué cara de boluda’, ‘qué fea que sos’. No entiendo ese tipo de comentario”, resaltó en un video.