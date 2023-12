Yanina Latorre se sometió a una cirugía íntima y Diego confesó lo peor: “Con el otro”

Hace algunas horas, Yanina Latorre fue noticia en todos los portales debido a los detalles que otorgó sobre una intervención quirúrgica muy particular que se realizó. Tras su confesión, Diego Latorre también dio su opinión al respecto y dejó atónitos a todos.

La cirugía fue de rejuvenecimiento vaginal y habló de todo en el programa LAM por América TV. Allí Ángel de Brito le consultó si se había realizado lo mismo que Adabel Guerrero pero aseguró que no fue similar.

”No, un láser. Me hice un láser por adentro y por afuera. Es un láser que te engrosa la pared de la vagina por dentro y también afuera. Es como una ecografía trasvaginal, te lo meten adentro, te dan disparos”, detalló.

Luego sumó: “Tengo 54 años y soy menopáusica. El primer síntoma que tenés es sequedad vaginal”. Tiempo después, Diego Latorre se enfrentó a las cámaras de televisión y comentó su opinión al respecto.

En un móvil, el notero le consultó “Yanina dijo que hizo el acto venéreo después del rejuvenecimiento vaginal”. Ante esto, el periodista dijo lo impensado: “¿Dijo eso? ¿Que ya lo probamos? Y no la voy a desacreditar pero si la probamos yo no me enteré”.

El marido de la panelista de LAM fue sumamente sincero y luego agregó: “Debe haber sido una cosa divina de la imaginación pero yo no la probé. No hubo nada, salvo alguna cosa tántrica que yo no me haya enterado (...) Habrá sido con el otro... que se haga cargo de algunos gastos... porque el paquete tiene que ser con el combo completo”.

En una animada noche de discusiones y anécdotas en LAM, hace varios meses, Yanina Latorre se robó los flashes con una revelación, mientras Ángel de Brito y su equipo de panelistas abordaban el enfrentamiento entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez en la pista de Bailando.

Yanina Latorre.

La polémica continuó cuando Yanina reveló un secreto aún más impactante: “Juro por mis hijos que no lo haría. No saben la cantidad de cosas que nunca conté. Nunca dije nada”.

Además, añadió que una excompañera del programa envía mensajes sugerentes al periodista deportivo Diego, pero sin que el conductor, Ángel de Brito, tenga conocimiento de ello. “Diego me ha dicho ‘mira esto que me escribió’. Han sido ‘angelitas’ y ni Ángel sabe”, afirmó Latorre de forma incisiva.

