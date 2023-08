Se le escapó: Diego Latorre confesó qué haría si Yanina le es infiel

Este viernes en LAM, Diego Latorre finalmente compartió aspectos detrás de su relación con Yanina, con quien ha estado en pareja durante varios años.

En una conversación en vivo durante la conducción de LAM, Yanina indagó sobre su perspectiva acerca de la fidelidad en la pareja.

Diego respondió con firmeza: “¡No! A ver, quién va a confesar si alguien le pregunta. Ponele que yo le pregunte a Yanina ‘¿qué estás haciendo?’, ella me va a responder que está jugando al ajedrez”.

Yanina, luego, intervino en la charla: “Eso es verdad. Pero bueno, Diego, son 30 años. Si no apareció nada, o el tipo es un genio, o yo soy buenísima también”.

Al respecto, Yanina expresó su opinión sobre la fidelidad: “Yo no creo en la fidelidad total, pero siempre digo que, aunque Diego no me crea, yo soy fiel, no por buena sino por comodidad porque no tengo ganas de tener un quilombo más en la vida, nada más que por eso”.

Diego, en su característico tono sincero, aportó su visión: “Pero está bien. Con todo el derecho, puede tener una cosita por ahí. Una aventurilla sí le perdonaría”.

Los Latorre se casaron el 11 de agosto de 1994, cuando el exfutbolista era el 10 de Boca. (Archivo La Voz).

Yanina, entre risas, respondió con humor: “¡Gracias, lo anoto!”. El tema de la fidelidad siguió en el centro de la conversación, cuando Yanina reveló detalles sobre cómo descubrió la infidelidad de Diego en el pasado.

Cómo fue la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt

La infidelidad de Diego Latorre se hizo pública hace unos años cuando Yanina descubrió mensajes comprometedores en su teléfono que revelaban una relación extramatrimonial con Natacha Jaitt.

Este incidente desencadenó un escándalo mediático y provocó una ruptura temporal en la relación. A pesar de las dificultades, la pareja decidió trabajar en su relación y, con el tiempo, lograron superar el episodio y continuar juntos.

