Así es la casa de Yanina y Diego Latorre en Pilar con impronta minimalista

Yanina Latorre suele compartir con sus followers fotos de su casa en Pilar, donde convive con Diego Latorre. Cuando hay una nueva decoración, sus seguidores son los primeros en enterarse.

La vivienda queda ubicada en el barrio cerrado Ayres de Pilar. Se trata de una propiedad ambientada en tonos neutros, distribuida en dos plantas.

Cuenta con una impronta minimalista y el living tiene piso de madera, paredes en tonos beige que se corta con una biblioteca de color negro.

Más detalles de la casa de Yanina Latorre

Yanina Latorre

También tienen tono gris en los almohadones que complementan los sillones. Después está el cuarto principal, que está decorado en tonos pasteles y posee un living propio, balcón con vista al jardín y baño en suite.

La pieza de Yanina y Diego

Partes del living de Pilar

En el exterior, cuenta con un gran quincho con aberturas de hierro negro y vidrio. Es uno de los lugares más aprovechados de la casa tanto por el matrimonio como por sus hijos Lola y Diego.

El sitio tiene una barra, una amplia mesa y parrilla. Allí es donde Yanina realiza sus rutinas de entrenamientos.

Detalles del hogar

El lugar donde Yanina entrena

El quincho cuenta con parrilla

Por otra parte, en el patio, uno de los espacios familiares por excelencia, cuentan con una pileta de grandes dimensiones.

Diego y Lola Latorre

El patio de la casa

La piscina de la casa

Yanina Latorre contó cómo fue la cena íntima que compartió con Marcelo Tinelli

Este martes en “LAM”, conducido por Ángel de Brito, estuvieron hablando de los diferentes realities de la televisión Argentina, entre ellos el programa que condujo Marcelo Tinelli “Canta Conmigo Ahora”.

Mientras contaban que el conductor Marcelo Tinelli irá al mundial de Qatar 2022, Yanina Latorre aseguró que el programa quedará grabado antes de que Tinelli viaje, que será el 19 de noviembre.

Marcelo Tinelli arrancó la nueva edición

“El sábado comí en la casa, que raro que no me preguntaste como me fue si sos re chusma vos”, dijo Yanina dirigiéndose a Pia, otra de las panelistas del programa.

Entonces, Ángel comentó: “Hacen linda pareja con Tinelli” y la panelista le respondió “¿Quién, yo? Sí, me encantaría. Yo si estoy sola le doy, es ariano como yo, histérico, limpio, tiene todo ordenado”, aseguró Latorre.