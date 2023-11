Yanina Latorre confesó que una angelita le tiroteó y mandó mensajes a su esposo Diego Latorre

En una animada noche de discusiones y anécdotas en LAM, este miércoles, Yanina Latorre se robó los flashes con una revelación, mientras Ángel de Brito y su equipo de panelistas abordaban el enfrentamiento entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez en la pista de Bailando.

Durante la acalorada conversación, Yanina Latorre lanzó una revelación sorprendente sobre la dinámica laboral: “En ámbitos de trabajo, todo puede pasar”.

La discusión entre Vigna y Sánchez generó comentarios adicionales, como el de Nazarena Vélez, quien compartió su perspectiva personal: “Todos nos vamos de boca cuando nos calentamos, como lo demostró Flor con Lourdes. Cuando estoy enojada, mi lengua va más rápido que mi cabeza”, aseguró Vélez.

Los Latorre se casaron el 11 de agosto de 1994, cuando el exfutbolista era el 10 de Boca. (Archivo La Voz).

Por otro lado, Luciana Salazar tomó una contundente decisión relacionada con las declaraciones de Yanina Latorre sobre su hija.

“Yo no. Cuando estoy enojada digo barbaridades porque quiero decirlas. No las digo en el Bailando”, afirmó Yanina, mientras que la madre de Barbie Vélez puso en duda sus palabras: “¡Qué te hacés la Virgen! Si te enterás que Marixa lo está tiroteando a Diego, ¿no lo vas a decir?”, la cuestionó, generando así un estallido de tensión.

Pese a la insistencia de los demás panelistas, Yanina fue tajante al recordar el escándalo con Natacha Jaitt: “Jamás la mencioné en su momento. Es parte de mi familia. Realmente no me conoces. Puedo hablar de otros, pero no mediático eso”, sostuvo.

Yanina Latorre sorprendió al contar que una exangelita le escribía a Diego Latorre

La polémica continuó cuando Yanina reveló un secreto aún más impactante: “Juro por mis hijos que no lo haría. No saben la cantidad de cosas que nunca conté. Nunca dije nada”.

Además, añadió que una excompañera del programa envía mensajes sugerentes al periodista deportivo Diego, pero sin que el conductor, Ángel de Brito, tenga conocimiento de ello. “Diego me ha dicho ‘mira esto que me escribió’. Han sido ‘angelitas’ y ni Ángel sabe”, afirmó Latorre de forma incisiva.

Mientras De Brito intentaba averiguar el nombre de la persona involucrada en esta situación intrigante. “Ni se la imaginan”, deslizó Yanina misteriosamente, mientras el animador expresaba tener una idea de quién podría ser.

