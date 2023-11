Tras la renuncia de Yanina Latorre, se conoció quien bailará con Romina Uhrig la salsa de tres

Este martes se conoció una fuerte interna entre Yanina Latorre y Romina Uhrig por la cual la periodista decidió bajarse de la salsa de a tres que iba a realizar con ella en el Bailando 2023.

Romina Uhrig y Yanina Latorre iban a bailar juntas la sala de tres en el Bailando . Sin embargo, la angelita se bajó de la competencia, debido a que la ex Gran Hermano faltó a uno de los ensayos y no dio aviso con anticipación.

“¡Es una falta de respeto! ¿Por qué no avisó dos horas antes? ¡Y yo elegía si iba a o no! ¡Estoy desde las 8 de la mañana en la calle!”, expresó la panelista en LAM.

Tras lo pronunciado, Romina asistió a Intrusos el pasado miércoles y dio su versión de los hechos: “Yo no la dejé plantada a Yanina. La coreo se hizo igual. No es mi responsabilidad. Es la coach la que tiene que avisar”, argumentó.

Además, la ex diputada nacional amplió su defensa en el programa de Flor de la V: “Ella podía ensayar. No se iba a perder la coreo porque yo no fuera. Me parece muchísimo que renuncie porque nadie le faltó el respeto”.

“Yo hubiera querido que a las 7 de la mañana vos me avisaras, yo cambio mi día para no ensayar o ensayar más tarde y este es tu equipo, no es el mío. Vos decís que el ensayo se hace igual, pero vos a mí no me mandas”, sentenció Yanina en LAM.

“Te cagaste en los tres y fuiste a grabar dos programas, no mientas”, disparó Yanina a lo que Romina Uhrig interrumpió: “No, déjame. Me daba cosa decir no a Editando Tele, porque la semana pasada también falté, me fui mal y me tomé un ibuprofeno”.

“Te perjudicas vos porque vos participas, yo estoy haciéndote un favor”, cerró la angelita y confirmó que su renuncia era definitiva.

Quién bailará con Romina Uhrig la salsa de tres

En el cierre, Romina confirmó quién la acompañará a ella y a Iñaki Iparraguirre en la salsa de tres tras la renuncia de Yanina Latorre. “El reemplazo lo hace Sol 2. Ya estamos ensayando con ella. No es bailarina, pero le está poniendo todo”, concluyó.

