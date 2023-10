Marcelo Tinelli ridiculizó la renuncia de Zaira Nara al Bailando y la liquidó al aire

El miércoles, Coti Romero dijo que Charlotte Caniggia dijo que Zaira Nara había llegado a donde llegó “chupando pitos”. Sin ningún eufemismo o filtro, se armó un debate sobre la humanidad de la hermana de Wanda y, claro, ella explotó. Zaira renunció al streaming del bailando, Marcelo Tinelli lo supo en vivo, y prácticamente trató de ridícula a la modelo.

Resulta que este jueves, Coti, la ex Gran Hermano entró a la pista del bailando pidiendo disculpas sobre lo que había pasado con Zaira. Marcelo, con su mejor cara de inocente, preguntó qué había pasado y entre todos lo fueron construyendo la historia de la renuncia de Zaira a través de un posteo de la red social X.

Con la misma cara de inocente preguntó si todo era por lo que se dijo de “chupar pitos” y de manera unánime le dijeron que sí. A medida que iba a leyendo el posteo de la modelo, iba haciendo comentarios y cuando terminó, atendió a Zaira por decir que no iba a más y que tampoco vería más el programa.

“perdón, ¿pero de verdad que un chiste como ese como ese, lleve a esto? Me parece hasta increíble, realmente me parece increíble que Zaira que es una mina inteligente y absolutamente sensible, pueda tomar en serio una cosa que se dijo ayer acá”, disparó Tinelli contra la menor de las Nara.

¿En serio a Tinelli le parece un chiste hablar así de una mujer? ¿Qué mujeres se acusen entre sí de cosas así? Parece que sí. En su cabeza, en dónde todavía rigen las leyes de los ‘90, la integridad sexual y la reputación de una mujer son chistes. Bien.

“No sé, por ahí no durmió bien”, supuso Tinelli sobre las razones que llevaron a Zaira a emitir ese comunicado. “Este show modifica a la gente, hay algo en este show que enloquece a la gente”, disparó Moria Casán desde su lugar de jurado.

“Me parece tremendo decir eso”, siguió diciendo Tinelli sobre el comunicado de Zaira. Claro que, en su momento, no le pareció tremendo que acusaran a la modelo de una manera tan aberrante y vil.

“Bajo ningún aspecto se le faltó el respeto fue un chiste. Nos reímos todos, como nos reímos de todo permanentemente”. Bueno, aparentemente, la única que no se rio fue Zaira y molesta con lo que se decía de ella, decidió renunciar al streaming.

El pésimo momento de Zaira

De un tiempo a esta parte, Zaira no está pasando por su mejor momento mediático. Después de su noviazgo con Pieres, el ex de su amiga Paula Chaves, es como que una nube negra se posó sobre ella y todo termina en escándalo o algo por el estilo.

Subida a este tren de “peguémosle a Zaira”, Yanina Latorre reveló cuánto cobraba la hermana de Wanda por participar del Bailando y, en un país en donde los sueldos son infinitamente inferiores a la cifra que dio, todos arremetieron contra la modelo.

Yanina Latorre reveló cuánto estaba cobrando Zaira Nara por su presencia en el "Bailando". (Instagram Zaira Nara/Captura "El observador")

El mismo Ángel De Brito anoche, en medio del discurso de Tinelli, le agradeció a Coti, quien, encima de todo, quedó como la víctima en todo esto, por haber sacado a Zaira del programa porque “ya no la aguantaba más”.

