Beto Casella reveló por qué levantaron el programa de Marcelo Tinelli para la Copa América

Beto Casella compartió su opinión sobre la situación actual de Marcelo Tinelli en América TV. Tras el levantamiento del programa de Tinelli, Casella habló desde su auto con los periodistas de “Socios del Espectáculo”, haciendo revelaciones que muchos sospechaban desde hace tiempo.

“Es una entrevista entre amigos, a mí no me alegra que Tinelli esté en esta especie de decadencia que espero sea temporaria”, comentó Casella, refiriéndose a la reciente entrevista de Tinelli con Lionel Messi.

Añadió que algo muy curioso ocurre desde hace años con Tinelli: “Con su pelo nuevo, algo curiosísimo pasa ya hace años con el pobre Marcelo”.

Casella también mencionó la resistencia que Tinelli genera en diferentes grupos sociales. “Los hinchas de San Lorenzo no lo ven porque pasó por la política del club, los de Huracán porque son anti San Lorenzo, los de Boca porque putea a Larry de Clay, los que bancaron la pandemia porque se fue a Esquel, los de la política por la mesa del hambre”, explicó.

"Primos de América" el programa de Tinelli y El Tirri. Foto captura: América TV.

El conductor de “Bendita” cuestionó la capacidad de Tinelli para atraer audiencias con sus nuevos proyectos: “Es curioso que un tipo que creó tanto contenido durante 30 años, se le ocurra que las andanzas de dos muchachos por Estados Unidos, por la calle, vayan a tener mucho público. Su propio canal está enojado con lo que salió al aire”.

“Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación”: dijo Beto Casella

Además, Casella reflexionó sobre la volubilidad del mundo televisivo, destacando que “A todos nos puede ir bien, mal, a nosotros nos pueden levantar dentro de 15 días. Es una sucesión de malas decisiones”.

Sobre la gestión de Tinelli en América TV, Casella fue claro: “Desde que la televisión se fundó en Argentina, no hay un caso igual en el que se levanta el programa del director de programación. Lo habrá levantado el dueño. Yo creo que hoy no puede poner ninguna condición. No es el Tinelli de los 90. Es muy raro, con todo el aprecio que le tengo, que haya sido designado director de programación de algo”.

Marcelo Tinelli tras su encuentro con Lionel Messi.

Finalmente, Casella apuntó a la percepción pública y el impacto de la entrevista con Messi: “Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación. Ojalá que esté 20 años más en pantalla porque la tele le debe mucho a él, él ha dado mucho laburo. Es un momento fatal, funesto para Marcelo”.

