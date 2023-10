Zaira Nara renunció al Bailando 2023 y fue contundente al comunicar sus razones

A través de sus redes sociales, Zaira Nara expresa y muestra todo lo que hace en cada día de su vida. Como es de público conocimiento, hace algunas semanas que es parte del Bailando 2023, el famoso certamen de baile que lleva a cabo Marcelo Tinelli.

La modelo es parte del streaming, una nueva sección que fue sumada este año al reality. Más allá de esto, al parecer ha tenido malos entendidos con sus compañeros y explicó en su Instagram que tomó una decisión al respecto.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando”, comenzó en su descargo la morocha. Luego sumó que: “Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

Sin pelos en la lengua fue muy directa en cuanto a lo que sintió al formar parte del streaming: “Soy muy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”.

Para cerrar, la celebridad del mundo de la moda comentó: “Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa”. Por el momento, desde la producción de Tinelli no han dado a conocer ningún detalle sobre el reemplazo de Nara, pero seguramente sumarán otra figura del espectáculo.

Es importante destacar que hace algunos días, Zaira fue la persona que suplió temporalmente a Pampita como miembro del jurado en el concurso conducido por Marcelo Tinelli.

Zaira Nara no para de hacerle escenas de celos a Tinelli y en el “Bailando” no se la bancan más

¿Qué le pasa a Zaira Nara? Esta es la gran pregunta que se hacen en la pista del Bailando 2023 y en las redes. Resulta que la hermana de Wanda no para de hacerle escenas de celos o de tirarle indirectas a Marcelo Tinelli y, para muchos, ya cae pesada.

Ya cansados con la actitud de Zaira, Moria Casán tomó la voz en el jurado y soltó que la modelo está interesada en Tinelli. Pampita se sumó y dijo que para ella, Zaira estaba celosa. “Carolina, éramos íntimas hasta hace un segundo”, le reprochó la hermana de Wanda.

Como Zaira seguía con el temita de si Tinelli la había invitado o no a un asado, el jurado se hartó y la mandaron a callar. “Bueno, vamos a ver el puntaje” se escuchó desde atrás del conductor.

